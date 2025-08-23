Menu
ENTRETENIMENTO
ABRIU O JOGO

Wanessa Camargo revela se foi agredida por Dado Dolabella: "Momento infeliz"

Relacionamento do casal chegou ao fim em fevereiro deste ano

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/08/2025 - 8:56 h
Wanessa Camargo confirmou que houve uma confusão -

A cantora Wanessa Camargo se pronunciou nas redes sociais, na noite da última sexta-feira,22, sobre as alegações de que teria sofrido agressão do ex-namorado Dado Dolabella.

Em vídeo publicado nos stories, a artista afirmou que não foi agredida e que está bem, contrariando informações que circularam na imprensa.

Wanessa, no entanto, confirmou que houve uma confusão motivada por ciúmes do ator em relação ao cantor Luan Pereira, também participante do Dança dos Famosos, da TV Globo.

“Gente, voltando pra SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!", declarou.

Confusão com Wanessa Camargo

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o episódio aconteceu na noite de quinta-feira,21, durante uma confraternização do elenco do programa em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, Wanessa teria pedido a Luan que lhe ensinasse um passo de dança. O cantor colocou a mão na cintura da colega, mas a ação não teve conotação romântica e, inclusive, a namorada de Luan estava presente.

Ainda assim, Dado Dolabella teria reagido com ciúmes e partido para cima do sertanejo, conforme a publicação. O ator também teria seguido Wanessa até o hotel onde ela estava hospedada, mas não obteve retorno.

Vale lembrar que o relacionamento entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella chegou ao fim em fevereiro deste ano.

wanessa camargo

x