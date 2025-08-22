Virginia Fonseca opina sobre Ana Castela após flagra com Zé Felipe

Ana Castela está sendo apontada como affair de Zé Felipe - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca surpreendeu os fãs ao opinar sobre Ana Castela, apontada como nova affair de seu ex, o cantor Zé Felipe. A influenciadora concedeu uma entrevista durante a inauguração de sua nova loja em São Paulo, nesta sexta-feira, 22, e elogiou a cantora.

“Maravilhosa! Eu amo a Ana. Conheci ela lá no camarim do meu programa”, disse ela, dando um fim aos boatos de rivalidade entre as duas. O vídeo acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Grandona!! Respondeu com educação e sem arrodeio”, disse uma. “Uma coisa é fato, Virgínia é educada, sensata e bem resolvida!”, afirmou outra. “Não gosto da Virgínia, mas nessa ela se saiu bem hein, a repórter ficou só com o gostinho rs”, reforçou uma terceira.

Choro no camarim

Vale lembrar que surgiram boatos recentes de que Virginia teria ficado muito abalada ao descobrir que Zé Felipe e Ana Castela viajaram juntos para os parques da Disney em Orlando, nos Estados Unidos.

Segundo o jornalista Leo Dias, ela soube do fato durante as gravações de seu programa, o Sabadou Com Virginia, no SBT. A famosa ficou tão emocionada que os diretores interromperam a gravação para que ela se recompusesse após o choro.

Virginia está separada de Zé Felipe desde maio deste ano, quando os dois fizeram um post em conjunto no Instagram anunciando o término. Na publicação,eles afirmaram que o fim foi em comum acordo e de forma amigável.