Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AMIGAS?

Virginia Fonseca opina sobre Ana Castela após flagra com Zé Felipe

A influenciadora expôs sua opinião sobre a suposta madrasta das filhas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/08/2025 - 20:16 h
Ana Castela está sendo apontada como affair de Zé Felipe
Ana Castela está sendo apontada como affair de Zé Felipe -

Virginia Fonseca surpreendeu os fãs ao opinar sobre Ana Castela, apontada como nova affair de seu ex, o cantor Zé Felipe. A influenciadora concedeu uma entrevista durante a inauguração de sua nova loja em São Paulo, nesta sexta-feira, 22, e elogiou a cantora.

“Maravilhosa! Eu amo a Ana. Conheci ela lá no camarim do meu programa”, disse ela, dando um fim aos boatos de rivalidade entre as duas. O vídeo acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

“Grandona!! Respondeu com educação e sem arrodeio”, disse uma. “Uma coisa é fato, Virgínia é educada, sensata e bem resolvida!”, afirmou outra. “Não gosto da Virgínia, mas nessa ela se saiu bem hein, a repórter ficou só com o gostinho rs”, reforçou uma terceira.

Choro no camarim

Vale lembrar que surgiram boatos recentes de que Virginia teria ficado muito abalada ao descobrir que Zé Felipe e Ana Castela viajaram juntos para os parques da Disney em Orlando, nos Estados Unidos.

Segundo o jornalista Leo Dias, ela soube do fato durante as gravações de seu programa, o Sabadou Com Virginia, no SBT. A famosa ficou tão emocionada que os diretores interromperam a gravação para que ela se recompusesse após o choro.

Virginia está separada de Zé Felipe desde maio deste ano, quando os dois fizeram um post em conjunto no Instagram anunciando o término. Na publicação,eles afirmaram que o fim foi em comum acordo e de forma amigável.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ana Castela Virginia Fonseca zé felipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ana Castela está sendo apontada como affair de Zé Felipe
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Ana Castela está sendo apontada como affair de Zé Felipe
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Ana Castela está sendo apontada como affair de Zé Felipe
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Ana Castela está sendo apontada como affair de Zé Felipe
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x