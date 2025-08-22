Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AGRESSÃO

Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella, diz colunista

A briga do casal aconteceu em um bar

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/08/2025 - 21:59 h
Os dois estavam separados há seis meses
Os dois estavam separados há seis meses -

Wanessa Camargo sofreu uma agressão de seu ex-namorado, o ator Dado Dolabella. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o fato aconteceu nesta quinta-feira, 21, em um bar localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Fontes informaram que a confusão começou durante uma festa de confraternização dos amigos da cantora, os participantes do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão Com Huck, da TV Globo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O cantor Luan Pereira convidou a amiga para mostrar um passo de dança e acabou segurando na cintura dela, o que irritou Dado. Revoltado, o artista empurrou o rapaz e a filha de Zezé Di Camargo.

Logo em seguida, ele foi contido pelas pessoas que estavam no local e Wanessa foi levada ao hotel em que está hospedada pelo ator Alan de Souza Lima. Dado chegou a tentar seguir a dupla, mas não obteve sucesso e foi barrado pela ex-BBB, que orientou a equipe do lugar a acionar a polícia contra o ator caso ele tentasse procurá-la.

Leia Também:

Gominho quebra silêncio sobre herança de Preta Gil
Virginia Fonseca opina sobre Ana Castela após flagra com Zé Felipe
19 anos mais velha, affair do filho de Faustão já namorou ator global

Término

Juntos desde 2022, Wanessa e Dado terminaram pela última vez em fevereiro deste ano. O término foi confirmado pela herdeira de Zezé durante o show da cantora Shakira, no Rio de Janeiro, o qual chegou acompanhada de dois amigos.

Na época, a famosa confirmou o fim para uma repórter do portal de Leo dias, porém não deu muitos detalhes sobre o fim da relação, pois estava curtindo a apresentação. “É isso”, disse ela, após ser questionada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acusação Dado Dolabella dado dolabella wanessa camargo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os dois estavam separados há seis meses
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Os dois estavam separados há seis meses
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Os dois estavam separados há seis meses
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Os dois estavam separados há seis meses
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x