Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella, diz colunista

Wanessa Camargo sofreu uma agressão de seu ex-namorado, o ator Dado Dolabella. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o fato aconteceu nesta quinta-feira, 21, em um bar localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Fontes informaram que a confusão começou durante uma festa de confraternização dos amigos da cantora, os participantes do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão Com Huck, da TV Globo.

O cantor Luan Pereira convidou a amiga para mostrar um passo de dança e acabou segurando na cintura dela, o que irritou Dado. Revoltado, o artista empurrou o rapaz e a filha de Zezé Di Camargo.

Logo em seguida, ele foi contido pelas pessoas que estavam no local e Wanessa foi levada ao hotel em que está hospedada pelo ator Alan de Souza Lima. Dado chegou a tentar seguir a dupla, mas não obteve sucesso e foi barrado pela ex-BBB, que orientou a equipe do lugar a acionar a polícia contra o ator caso ele tentasse procurá-la.

Término

Juntos desde 2022, Wanessa e Dado terminaram pela última vez em fevereiro deste ano. O término foi confirmado pela herdeira de Zezé durante o show da cantora Shakira, no Rio de Janeiro, o qual chegou acompanhada de dois amigos.

Na época, a famosa confirmou o fim para uma repórter do portal de Leo dias, porém não deu muitos detalhes sobre o fim da relação, pois estava curtindo a apresentação. “É isso”, disse ela, após ser questionada.