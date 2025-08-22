ROMANCE NO AR
19 anos mais velha, affair do filho de Faustão já namorou ator global
O filho de Faustão chegou acompanhado da moça na festa do irmão
Por Franciely Gomes
Parece que os filhos de Faustão gostam de se relacionar com mulheres mais velhas. Após João Guilherme Silva namorar uma modelo 15 anos mais velha, chegou a vez do caçula, Rodrigo Silva apresentar sua affair, que possui 19 anos a mais que ele.
O jovem, de 17 anos, chegou acompanhado da modelo Daia de Paula, de 36 anos, na festa organizada pelo irmão, nesta quinta-feira, 21. Os dois andaram de mãos dadas pelo local e posaram em clima de intimidade para os fotógrafos.
Em entrevista, o rapaz contou que o romance ainda está na fase inicial. “Só quem sabe, sabe… ainda estamos vendo isso aí… Ela trabalhava no balé do meu pai… é uma mulher maravilhosa, pelo amor de Deus. E não tem como mentir, né? Tá aí, é só olhar que você já viu… É secreto ainda, não é público ainda, uma hora sai… mistério”, disse ele à revista Quem.
Os registros do novo casal acabaram viralizando nas redes sociais e renderam uma série de comentários dos internautas, que criticaram a relação. “Mano... Surreal! Qual o diálogo entre alguém de 36 e alguém de 17? Que carência é essa, fia? Nunca vou conseguir normalizar”, disparou uma.
Mas afinal, quem é Daia de Paula?
Natural de Campo Mourão, no Paraná, Daia de Paula já trabalhou no balé do pai de seu affair, o apresentador Faustão. A loira também é dona de uma marca de roupas fitness e apresenta um podcast chamado “A Gente Pod”.
A loira foi atleta de basquete até os 18 anos, mas abandonou o esporte para se dedicar exclusivamente à dança. Trabalhando com o atual sogro desde 2016, ela o acompanhou na Band e se tornou assistente de palco, deixando o cargo em 2023.
Daia também já viveu relacionamentos com alguns famosos ao longo da vida. Em 2027, ela namorou com o ex-BBB Gustavo Soares, que participou da 19ª edição do programa. Já em 2022 ela começou a se envolver com o ator Caio Castro, terminando o romance em janeiro de 2024.
