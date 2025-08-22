19 anos mais velha, affair do filho de Faustão já namorou ator global

A moça foi flagrada com o jovem - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que os filhos de Faustão gostam de se relacionar com mulheres mais velhas. Após João Guilherme Silva namorar uma modelo 15 anos mais velha, chegou a vez do caçula, Rodrigo Silva apresentar sua affair, que possui 19 anos a mais que ele.

O jovem, de 17 anos, chegou acompanhado da modelo Daia de Paula, de 36 anos, na festa organizada pelo irmão, nesta quinta-feira, 21. Os dois andaram de mãos dadas pelo local e posaram em clima de intimidade para os fotógrafos.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista, o rapaz contou que o romance ainda está na fase inicial. “Só quem sabe, sabe… ainda estamos vendo isso aí… Ela trabalhava no balé do meu pai… é uma mulher maravilhosa, pelo amor de Deus. E não tem como mentir, né? Tá aí, é só olhar que você já viu… É secreto ainda, não é público ainda, uma hora sai… mistério”, disse ele à revista Quem.

Os registros do novo casal acabaram viralizando nas redes sociais e renderam uma série de comentários dos internautas, que criticaram a relação. “Mano... Surreal! Qual o diálogo entre alguém de 36 e alguém de 17? Que carência é essa, fia? Nunca vou conseguir normalizar”, disparou uma.

Mas afinal, quem é Daia de Paula?

Natural de Campo Mourão, no Paraná, Daia de Paula já trabalhou no balé do pai de seu affair, o apresentador Faustão. A loira também é dona de uma marca de roupas fitness e apresenta um podcast chamado “A Gente Pod”.

A loira foi atleta de basquete até os 18 anos, mas abandonou o esporte para se dedicar exclusivamente à dança. Trabalhando com o atual sogro desde 2016, ela o acompanhou na Band e se tornou assistente de palco, deixando o cargo em 2023.

Daia também já viveu relacionamentos com alguns famosos ao longo da vida. Em 2027, ela namorou com o ex-BBB Gustavo Soares, que participou da 19ª edição do programa. Já em 2022 ela começou a se envolver com o ator Caio Castro, terminando o romance em janeiro de 2024.