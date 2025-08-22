Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ROMANCE NO AR

19 anos mais velha, affair do filho de Faustão já namorou ator global

O filho de Faustão chegou acompanhado da moça na festa do irmão

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/08/2025 - 18:55 h
A moça foi flagrada com o jovem
A moça foi flagrada com o jovem -

Parece que os filhos de Faustão gostam de se relacionar com mulheres mais velhas. Após João Guilherme Silva namorar uma modelo 15 anos mais velha, chegou a vez do caçula, Rodrigo Silva apresentar sua affair, que possui 19 anos a mais que ele.

O jovem, de 17 anos, chegou acompanhado da modelo Daia de Paula, de 36 anos, na festa organizada pelo irmão, nesta quinta-feira, 21. Os dois andaram de mãos dadas pelo local e posaram em clima de intimidade para os fotógrafos.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista, o rapaz contou que o romance ainda está na fase inicial. “Só quem sabe, sabe… ainda estamos vendo isso aí… Ela trabalhava no balé do meu pai… é uma mulher maravilhosa, pelo amor de Deus. E não tem como mentir, né? Tá aí, é só olhar que você já viu… É secreto ainda, não é público ainda, uma hora sai… mistério”, disse ele à revista Quem.

Leia Também:

Fogaça posta esclarecimento e revela: “Tenho um caso”
Perdeu tudo? Manoel Gomes é visto vendendo churros após polêmica
Maisa aparece em clima de romance com jogador do Corinthians

Os registros do novo casal acabaram viralizando nas redes sociais e renderam uma série de comentários dos internautas, que criticaram a relação. “Mano... Surreal! Qual o diálogo entre alguém de 36 e alguém de 17? Que carência é essa, fia? Nunca vou conseguir normalizar”, disparou uma.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Alfinetei (@alfinetei)

Mas afinal, quem é Daia de Paula?

Natural de Campo Mourão, no Paraná, Daia de Paula já trabalhou no balé do pai de seu affair, o apresentador Faustão. A loira também é dona de uma marca de roupas fitness e apresenta um podcast chamado “A Gente Pod”.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Daia de Paula (@daiadpaula)

A loira foi atleta de basquete até os 18 anos, mas abandonou o esporte para se dedicar exclusivamente à dança. Trabalhando com o atual sogro desde 2016, ela o acompanhou na Band e se tornou assistente de palco, deixando o cargo em 2023.

Daia também já viveu relacionamentos com alguns famosos ao longo da vida. Em 2027, ela namorou com o ex-BBB Gustavo Soares, que participou da 19ª edição do programa. Já em 2022 ela começou a se envolver com o ator Caio Castro, terminando o romance em janeiro de 2024.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Caio Castro daia de paula faustão filho de Faustão namorada do filho de faustão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A moça foi flagrada com o jovem
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

A moça foi flagrada com o jovem
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

A moça foi flagrada com o jovem
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

A moça foi flagrada com o jovem
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x