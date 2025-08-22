Perdeu tudo? Manoel Gomes é visto vendendo churros após polêmica

O famoso foi visto em sua "nova profissão" - Foto: Reprodução | Instagram

Manoel Gomes surpreendeu os fãs ao surgir vendendo churros nesta quinta-feira, 21. O cantor, dono do hit “Caneta Azul”, publicou um registro em seu perfil do Instagram, em que aparece ao lado de um carrinho com o doce em São Paulo.

“Agora estou vendendo churros em São Paulo. Estou faturando cerca de R$ 100 por dia. Churros dá dinheiro”, disse ele. O vídeo foi interpretado como uma indireta para a ex dele, Diva Gomes, que está vendendo algodão doce na rua.

A moça foi flagrada vendendo o doce nesta semana e se pronunciou sobre o assunto. “Ele deixou R$ 33 na minha conta e R$ 400 na gaveta. Fui vender algodão-doce na praça para não faltar o pão na minha mesa. Para mim, isso não é vergonha. Sempre trabalhei desde pequena. Eu tinha uma vida com o Manoel, era dependente dele, e ajudei ele na carreira dele, mas ele me deixou sem nada”, disse ela ao jornal EXTRA.

Relembre o caso

Diva e Manoel Gomes estavam juntos desde 2023 e moravam no condomínio de luxo Alphaville, em São Paulo. Eles também estavam à espera do primeiro filho, mas Diva anunciou que perdeu o bebê em janeiro deste ano.

Logo após o término, Diva fez um post em seu perfil do Instagram contando que foi abandonada pelo artista. “Me largou do nada. Simplesmente sumiu. Eu aqui em outro estado, sem minha família, sem ninguém”, escreveu ela.

“Eu vim pra cá, trouxe todas as minhas coisas, fiquei com ele, e ele sumiu. Parou de falar comigo. Não me atende mais. Eu não sei o que fazer. Sei que muita gente vai dizer que é drama. Mas não é. É um sentimento de abandono. Estou sozinha aqui, sem rumo”, afirmou em vídeo.