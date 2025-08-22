FAMOSOS
Declaração da esposa de Eduardo Costa choca internautas: “Zombados"
Casal teve inicio de relacionamento conturbado
A esposa de Eduardo Costa, Mariana Polastreli, fez uma declaração ao cantor em suas redes sociais nesta sexta-feira,22.
Na postagem, ela relembrou o início do relacionamento:
“Nossa história dá um livro, de verdade! Fomos desacreditados, amaldiçoados, zombados, chacoteados, muitas vezes envergonhados. Fomos, não. Ainda somos."
Mariana também destacou a importância da união e de como o casamento é uma escolha diária.
“Passamos por tempos e tempos pelo vale, mas nunca fizemos questão de desmentir ou tentar provar nada. Enquanto tudo acontecia, nós estávamos unindo forças em um só propósito: fazer dar certo, porque essa foi a nossa escolha, e casamento é uma decisão diária e mútua", escreveu.
Ao encerrar a publicação, ela afirmou que o sertanejo se dedica integralmente à relação:
“Meu marido move o mundo para nos fazer feliz, para nos dar o melhor. E eu sempre farei o melhor de mim para ele."
O casal teve um início de relacionamento conturbado. Na época, circularam boatos nas redes sociais de que o ex-marido de Mariana, Eduardo Polastrelli, estaria em casa cuidando dos filhos enquanto ela aproveitava o novo romance com o cantor.
