FAMOSOS

Declaração da esposa de Eduardo Costa choca internautas: “Zombados"

Casal teve inicio de relacionamento conturbado

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

22/08/2025 - 15:11 h
Mariana Polastreli, fez uma declaração ao cantor
Mariana Polastreli, fez uma declaração ao cantor -

A esposa de Eduardo Costa, Mariana Polastreli, fez uma declaração ao cantor em suas redes sociais nesta sexta-feira,22.

Na postagem, ela relembrou o início do relacionamento:

“Nossa história dá um livro, de verdade! Fomos desacreditados, amaldiçoados, zombados, chacoteados, muitas vezes envergonhados. Fomos, não. Ainda somos."

Mariana também destacou a importância da união e de como o casamento é uma escolha diária.

“Passamos por tempos e tempos pelo vale, mas nunca fizemos questão de desmentir ou tentar provar nada. Enquanto tudo acontecia, nós estávamos unindo forças em um só propósito: fazer dar certo, porque essa foi a nossa escolha, e casamento é uma decisão diária e mútua", escreveu.

Ao encerrar a publicação, ela afirmou que o sertanejo se dedica integralmente à relação:

“Meu marido move o mundo para nos fazer feliz, para nos dar o melhor. E eu sempre farei o melhor de mim para ele."

O casal teve um início de relacionamento conturbado. Na época, circularam boatos nas redes sociais de que o ex-marido de Mariana, Eduardo Polastrelli, estaria em casa cuidando dos filhos enquanto ela aproveitava o novo romance com o cantor.

x