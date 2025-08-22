Filho de Gugu é visto aos beijos com apresentadora 18 anos mais velha

Momento foi registrado em vídeos publicados no Instagram - Foto: Reprodução | Instagram

A apresentadora Cariúcha, de 41 anos, e João Augusto Liberato, de 23, filho do apresentador Gugu Liberato, foram flagrados aos beijos na festa promovida por João Silva, filho de Faustão, na noite de quinta-feira, 21, em São Paulo.



O momento foi registrado em vídeos publicados no Instagram do influenciador Lucas Guimarães. Nas imagens, o casal aparece se beijando e trocando carinhos no meio da festa. Ao perceber que estava sendo filmada, Cariúcha pede para interromper a gravação.

"Ela entrega os outros e eu entrego ela", escreveu Lucas em uma segunda postagem. Em outra gravação, ele chama a apresentadora de "Cariúcha Liberato", enquanto os dois aparecem abraçados e dançando juntos. Num terceiro vídeo, os beijos são novamente registrados.

A festa, chamada de "Festa do João", marcou a primeira edição do evento criado por João Silva, de 21 anos, em sua mansão no bairro do Morumbi, em São Paulo. O encontro reuniu amigos e convidados famosos para celebrar o lançamento do programa do jovem apresentador no SBT, exibido aos sábados após o Sabadou com Virginia.

Inicialmente marcada para 7 de agosto, a celebração foi adiada por conta do estado de saúde de Faustão, que segue internado no Hospital Albert Einstein.

Em entrevista à Quem, João explicou a ideia do evento: “Eu sou uma pessoa que sempre gostou de receber. Eu faço bastante festa em casa, pros amigos, e acho que fazer um evento desse pode virar algo anual. É a ‘pizza líquida do João’, né? Porque agora eu não sou mais um cara da noite, eu gosto mais da festa. Meu pai sempre teve a pizza em casa com os amigos, com a família, com os colegas da classe artística… Eu quero transformar isso em uma tradição também, só que agora com festa. E não é festa social, da turma toda arrumada, chata, de ficar falando no microfone".

Veja o vídeo: