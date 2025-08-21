Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Mulher de Fogaça reage após boatos de romance com Paola Carosella

Carine Ludvic usou o Instagram para se posicionar pela primeira vez após rumores de namoro entre apresentadores do MasterChef

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

21/08/2025 - 18:06 h
Rumores de romance entre os dois chefs ressurgiram recentemente
Após o ressurgimento de boatos sobre um suposto romance entre Henrique Fogaça e Paola Carosella, a engenheira química Carine Ludvic, esposa do chef desde 2015, fez uma série de publicações em seu perfil no Instagram declarando seu amor pelo marido.

"Marido, caso eu não tenha te dito...", iniciou Carine, seguindo com mensagens como: "Eu tenho orgulho de você", "o meu lugar preferido é o teu colo", "você é a minha pessoa favorita no mundo", "te amo... e também te admiro, não só pelo que faz, mas pelo que é", "obrigada por ser o meu porto seguro, nos dias ruins, e também nos bons".

Publicação nos stories de Carine
Os rumores de romance entre os dois chefs ressurgiram após Paola Carosella ser questionada sobre o assunto no programa De Frente com Blogueirinha, transmitido na última segunda-feira. Perguntada se já teve um caso com Fogaça, a chef respondeu:

"Deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos", e lembrou que os boatos existem desde 2014.

Paola negou a existência de qualquer envolvimento amoroso, elogiando o ex-colega de trabalho. "Nunca. Henrique Fogaça é um cara genial, passei anos tendo o privilégio de trabalhar com ele. É um pai como poucos, é um doce atrás da facha e as tatuagens", disse a chef, que namora o fotógrafo Manuel Sá desde 2022.

As publicações de Carine Ludvic e as declarações de Paola Carosella surgem como resposta aos rumores, reafirmando a relação dos chefs e encerrando as especulações.

x