Cauã Reymond faz revelação surpreendente sobre paquera
O ator falou abertamente sobre sua vida amorosa
Por Franciely Gomes
Cauã Reymond abriu o jogo sobre sua vida amorosa. Galã do remake da novela Vale Tudo, da TV Globo, o ator contou a Tatá Werneck, durante o programa Lady Night, que se considera uma pessoa tímida na hora da paquera.
“Sei que tenho uma pessoa jurídica e aprendi ao longo desses anos todos a me soltar, a relaxar e a entrar na brincadeira. Mas quando falo alguma coisa séria, numa paquera, a minha timidez bate. Bate toda a insegurança”, disse ele.
O famoso também confessou que não se considera tão bonito e atraente como as pessoas dizem. “Eu não me acho tão gato assim. Desde novinho, quando virei modelo, eu identifiquei que as pessoas me viam nesse lugar”, afirmou.
“Hoje gosto muito de como eu estou. Na verdade, eu me curto mais hoje do que eu me curtia quando eu estava com 30 anos”, completou ele, que atualmente está com 45 anos de idade.
Namoro secreto
Apesar da timidez na paquera, Cauã está vivendo um romance com a modelo Luana Mandarina. Os dois estão juntos desde o ano passado e não costumam fazer publicações sobre o romance nas redes sociais.
Em julho deste ano, os dois foram flagrados juntos, aos beijos e de mãos dadas, na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, confirmando as especulações em torno do romance.
