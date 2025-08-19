Paola Carosella abre o jogo sobre romance com Henrique Fogaça

Chef comentou que entende o fascínio dos fãs - Foto: Reprodução | Internet

A chef de cozinha Paola Carosella se manifestou pela primeira vez sobre os rumores de que estaria vivendo um romance com o também chef Henrique Fogaça, seu antigo colega no MasterChef Brasil.

A especulação ganhou força nas redes sociais nas últimas semanas, depois que fãs — conhecidos como “shippers” — passaram a compartilhar vídeos e compilações de momentos de interação entre os dois durante o programa.

O assunto viralizou principalmente no TikTok e no Instagram, com montagens que sugeriam uma química além da amizade. O movimento reacendeu uma torcida antiga por um suposto relacionamento entre os dois jurados, que dividiram a bancada do reality gastronômico entre 2014 e 2022.



"Ship" desde o MasterChef

Em entrevista concedida nesta segunda-feira, 18, ao programa De Frente Com Blogueirinha, no YouTube, Paola explicou que a torcida por um romance entre ela e Fogaça não é novidade. “Deixa o povo viajar, deixa o povo imaginar, que coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos”, afirmou a chef, em tom descontraído.

Na sequência, ela comentou que entende o fascínio dos fãs, tratando o assunto com leveza: “Tem que alimentar a fantasia das pessoas porque a gente precisa”, disse, sorrindo.

Negativa direta

Apesar da forma bem-humorada, Paola foi categórica ao negar qualquer envolvimento com o colega. Ao ser questionada pela apresentadora se estaria namorando Fogaça, respondeu prontamente: “Você e o Fogaça estão namorando?” — perguntou Blogueirinha. “Não!”, afirmou Paola.

A chef também fez questão de reforçar que nunca houve namoro entre eles e que sequer cogitou a possibilidade: “Não”, repetiu de maneira enfática.

Paola destacou ainda que tanto ela quanto Fogaça estão atualmente em relacionamentos estáveis, reforçando que a ligação entre os dois sempre se limitou ao trabalho e à amizade. “O shipper fica só na imaginação”, concluiu.

Veja o vídeo: