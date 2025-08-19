Influenciadoras que deram bananas a crianças negras são condenadas

Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Kerollen Vitória Cunha Ferreira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As influenciadoras Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Kerollen Vitória Cunha Ferreira, do Rio de Janeiro, foram condenadas na segunda-feira, 18, a 12 anos de prisão em regime fechado por injúria racial.

A decisão foi da 1ª Vara Criminal de São Gonçalo e também prevê indenização de R$ 20 mil para cada uma das crianças vítimas, corrigidos monetariamente.

O crime aconteceu em 2023, quando as influenciadoras gravaram vídeos oferecendo uma banana e um macaco de pelúcia a duas crianças negras, um menino e uma menina de 9 e 10 anos, em tom de “brincadeira”.

Para a Justiça, os atos configuram racismo recreativo, conforme previsto na Lei 7.716/1989, agravado pelo contexto de diversão e pela participação de mais de uma pessoa.

A juíza Simone de Faria Ferraz destacou, na sentença, que as rés “animalizaram” as crianças e exploraram a situação para ganhar visibilidade nas redes sociais.

Devido ao ocorrido, o menino passou a ser chamado de “macaco” pelos colegas e abandonou o sonho de se tornar jogador de futebol, enquanto a menina precisou de acompanhamento psicológico e se isolou socialmente.

Nancy e Kerollen, que são mãe e filha, alegaram que não tinham a intenção de ofender, afirmando que se tratava de uma trend do TikTok. Nancy declarou desconhecer o conceito de racismo e que apenas queria “alegrar as crianças”, enquanto Kerollen afirmou ter compreendido a gravidade dos atos apenas após a repercussão negativa.

Elas poderão recorrer em liberdade, mas estão proibidas de publicar conteúdos semelhantes nas redes sociais ou manter contato com as vítimas. A Justiça determinou que, após o trânsito em julgado, sejam expedidos mandados de prisão e cartas de sentença.