Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Sydney Sweeney - Foto: Reprodução | YouTube

A atriz Sydney Sweeney (Todos Menos Você) se tornou um dos assuntos do momento na rede social X (antigo Twitter) após usuários descobrirem que ela é filiada ao Partido Republicano, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde junho do 2024, segundo dados oficiais do estado da Flórida, recentemente divulgados.

A informação reacendeu o debate sobre o posicionamento político da atriz, que evita se pronunciar sobre o caso.

Embora Sweeney negue qualquer intenção política, as recentes informações a colocaram no centro de uma polêmica e diversos internautas iniciaram um movimento para o seu cancelamento em Hollywood, principalmente depois que a atriz estrelou uma campanha publicitária da American Eagle.

A propaganda em questão gerou críticas por trazer trocadilhos entre “jeans” (calça) e “genes” (genética), sugerindo que seu corpo seria resultado de uma “herança perfeita”.

A frase “meus genes são azuis” foi interpretada por muitos como referência à expressão “sangue azul”, popularmente associada à ideia de superioridade racial, o que remete à eugenia — teoria desacreditada que defendia que a humanidade poderia 'evoluir' por meio da reprodução seletiva para certas características —, racismo e capacitismo.

Em um vídeo teaser da campanha, Sweeney diz: “Genes são passados de pais para filhos, muitas vezes determinando características como cor do cabelo, personalidade e até cor dos olhos. Meus jeans são azuis”.

Assista vídeo

Filiação aos Republicanos

Agora, diante da descoberta da filiação da atriz ao partido de Donald Trump, que representa a extrema-direita americana, somado à polêmica com a campanha publicitária, o posicionamento de Sweenney virou alvo de debate nas redes sociais.

A atriz ainda não se pronunciou sobre o caso. A American Eagle foi procurada pela imprensa internacional, mas até o momento não também não emitiu nenhum comunicado.

A polêmica se somou a outras já vividas pela atriz, como a festa de aniversário da mãe, em 2022, onde convidados usavam bonés semelhantes ao slogan de Trump (“Make America Great Again”) e camisetas do movimento “Blue Lives Matter”, criado em resposta ao “Black Lives Matter”.

Trump reage

Donald Trump, comemorou, no domingo, 3, a notícia de que Sydney Sweeney, é filiada ao Partido Republicano desde 2024. Trump é o líder dos republicanos, partido da direita norte-americana.

“Se Sydney Sweeney é uma republicana registrada, eu acho a propaganda dela fantástica”, afirmou o presidente dos EUA.