Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PARA ASSISTIR AGORA!

Os 5 filmes e séries imperdíveis que chegaram no streaming

Portal A TARDE preparou uma lista com tudo de melhor que chegou no streaming

Por Edvaldo Sales

04/08/2025 - 8:43 h
Jason Momoa em ‘Chefe de Guerra’
Jason Momoa em ‘Chefe de Guerra’ -

Sentou no sofá, ligou a TV e não sabe o que assistir diante das diversas opções de filmes e séries disponíveis nos streamings? Pensando nisso, o Portal A TARDE preparou uma lista afiada com tudo de melhor e imperdível que você já pode assistir diretamente do conforto da sua casa.

Leia Também:

Filme de terror +18 que chocou o público chega ao streaming
Homem-Aranha 4 pode ter vilão famoso dos quadrinhos; conheça
O filme da Netflix sobre uma das maiores paixões dos brasileiros

A curadoria conta com terror, série baseada em fatos — e com um dos maiores astros de Hollywood —, drama e muito mais.

Confira os 5 filmes e séries imperdíveis que acabaram de chegar no streaming:

1. Premonição 6: Laços de Sangue (HBO Max)

O mais novo capítulo da ensanguentada franquia leva o público de volta ao primeiro contato com o sentido de justiça distorcido da Morte em ‘Premonição 6: Laços de Sangue’.

Atormentada por um pesadelo violento e recorrente, a estudante universitária Stefanie volta para casa para rastrear a única pessoa que, talvez, possa ser capaz de quebrar o ciclo fatal anunciado e salvar sua família da morte terrível que inevitavelmente aguarda todos eles.

2. Chefe de Guerra (Apple TV+)

Com nove episódios e protagonizada por Jason Momoa (Aquaman e Aquaman 2), a série ‘Chefe de Guerra’ é ambientada no belo cenário das ilhas do Havaí e é baseada em fatos. A história acompanha o guerreiro Ka'iana enquanto ele tenta unificar as ilhas antes da colonização ocidental no final do século XVIII.

3. April (Mubi)

Segundo longa da diretora georgiana Dea Kulumbegashvili,April’ explora a moralidade e as pressões patriarcais em uma pequena cidade no leste da Geórgia. Ia Sukhitashvili se destaca como Nina, uma obstetra-ginecologista que enfrenta acusações após a morte de um recém-nascido e rumores sobre abortos ilegais.

4. Um Dia Daqueles (HBO Max)

Sza e Keke Palmer interpretam Alyssa e Dreux, respectivamente, duas amigas que descobrem que o namorado de uma delas gastou todo o dinheiro do aluguel. Depois disso, a dupla embarca em uma grande aventura para quitar as contas e evitar o despejo. Maior comédia para adultos nas bilheterias americanas neste ano.

5. Novacaine: À Prova de Dor (Paramount+)

Nathan Caine (Jack Quaid), um cara tímido e incapaz de sentir dor física, vira uma espécie de super-herói acidental quando Sherry (Amber Midthunder), sua colega de trabalho e interesse amoroso, é sequestrada por um bando de ladrões de banco.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

filmes hbo max séries

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jason Momoa em ‘Chefe de Guerra’
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Jason Momoa em ‘Chefe de Guerra’
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

Jason Momoa em ‘Chefe de Guerra’
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

Jason Momoa em ‘Chefe de Guerra’
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x