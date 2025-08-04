Os 5 filmes e séries imperdíveis que chegaram no streaming

Jason Momoa em ‘Chefe de Guerra’ - Foto: Nicola Dove | Apple TV+

Sentou no sofá, ligou a TV e não sabe o que assistir diante das diversas opções de filmes e séries disponíveis nos streamings? Pensando nisso, o Portal A TARDE preparou uma lista afiada com tudo de melhor e imperdível que você já pode assistir diretamente do conforto da sua casa.

A curadoria conta com terror, série baseada em fatos — e com um dos maiores astros de Hollywood —, drama e muito mais.

Confira os 5 filmes e séries imperdíveis que acabaram de chegar no streaming:

1. Premonição 6: Laços de Sangue (HBO Max)

O mais novo capítulo da ensanguentada franquia leva o público de volta ao primeiro contato com o sentido de justiça distorcido da Morte em ‘Premonição 6: Laços de Sangue’.

Atormentada por um pesadelo violento e recorrente, a estudante universitária Stefanie volta para casa para rastrear a única pessoa que, talvez, possa ser capaz de quebrar o ciclo fatal anunciado e salvar sua família da morte terrível que inevitavelmente aguarda todos eles.

2. Chefe de Guerra (Apple TV+)

Com nove episódios e protagonizada por Jason Momoa (Aquaman e Aquaman 2), a série ‘Chefe de Guerra’ é ambientada no belo cenário das ilhas do Havaí e é baseada em fatos. A história acompanha o guerreiro Ka'iana enquanto ele tenta unificar as ilhas antes da colonização ocidental no final do século XVIII.

3. April (Mubi)

Segundo longa da diretora georgiana Dea Kulumbegashvili, ‘April’ explora a moralidade e as pressões patriarcais em uma pequena cidade no leste da Geórgia. Ia Sukhitashvili se destaca como Nina, uma obstetra-ginecologista que enfrenta acusações após a morte de um recém-nascido e rumores sobre abortos ilegais.

4. Um Dia Daqueles (HBO Max)

Sza e Keke Palmer interpretam Alyssa e Dreux, respectivamente, duas amigas que descobrem que o namorado de uma delas gastou todo o dinheiro do aluguel. Depois disso, a dupla embarca em uma grande aventura para quitar as contas e evitar o despejo. Maior comédia para adultos nas bilheterias americanas neste ano.

5. Novacaine: À Prova de Dor (Paramount+)

Nathan Caine (Jack Quaid), um cara tímido e incapaz de sentir dor física, vira uma espécie de super-herói acidental quando Sherry (Amber Midthunder), sua colega de trabalho e interesse amoroso, é sequestrada por um bando de ladrões de banco.