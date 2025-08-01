Homem-Aranha 4 pode ter vilão famoso dos quadrinhos; conheça

Novo filme do Homem-Aranha já está sendo gravado - Foto: Reprodução | Marvel Studios

Uma das próximas apostas do Marvel Studios, ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ está sendo filmado e pode ter revelado o vilão – ou vilões — do filme. As gravações, que estão sendo realizadas na Escócia, mostram veículos nas ruas com o símbolo da Inner Demons em uma de suas laterais.

Esse símbolo faz referência aos capangas do Senhor Negativo. Juntos, eles formam uma organização criminosa. Isso reforçou os rumores de que a continuação contará com a presença de múltiplos vilões.

Confira abaixo:

Quem é o Senhor Negativo?

Senhor Negativo | Foto: Reprodução | Marvel Comics

Criado em 2007 por Dan Slott, o homem que se tornaria o Senhor Negativo era membro de uma gangue na China, envolvida em operações de tráfico humano. Ele foi colocado em uma missão para contrabandear imigrantes chineses para os Estados Unidos, mas a polícia já estava à espera do navio em Nova York.

Ele roubou a identidade de um dos imigrantes que haviam morrido na viagem, Martin Li, que estava indo para a América para se juntar à sua esposa. Adotando o nome da vítima, o contrabandista nadou até a costa, mas foi capturado pelos criminosos da Maggia e enviado como cobaia humana ao cientista Simon Marshall, que estava desenvolvendo uma nova droga sintética.

Três das vítimas sequestradas, Tyrone Johnson, Tandy Bowen e o próprio Martin Li, sobreviveram aos experimentos e escaparam. Eles desenvolveram superpoderes relacionados a trevas e luz. Tyrone e Tandy se tornaram os heróis Manto e Adaga, e Martin Li virou o Senhor Negativo. A droga também criou duas identidades distintas dentro dele: o bondoso Martin Li e a maligno Senhor Negativo.

Embate com o Teioso

Senhor Negativo e o Homem-Aranha | Foto: Reprodução | Marvel Comics

O primeiro embate entre o Senhor Negativo e o Homem-Aranha aconteceu quando o vilão fez uma jogada de poder para assumir o controle do submundo do crime de Nova York, tentando acabar com todos os membros existentes das famílias criminosas Karnelli e Maggia usando uma bio-arma chamada “Bafo do Diabo”.

Poderes

Além de força e velocidades sobre-humanas, o Senhor Negativo pode imbuir objetos com energia negativa, na maioria das vezes adagas e espadas. Assim, eles se tornam muito mais resistentes e poderosos.

O seu poder mais perigoso é o toque de corrupção. Esse toque tem propriedades cerebrais e pode trazer à tona o lado negativo de uma pessoa, além de colocá-la completamente sob o seu controle.

Capangas

Demônios Interiores | Foto: Reprodução | Marvel Comics

O Senhor Negativo é frequentemente acompanhado por vários capangas, conhecidos como Demônios Interiores, que usam máscaras de ópera chinesas e são corrompidos para obedecer todas as suas ordens. Eles são capazes de se regenerar até mesmo das feridas mais letais em questão de segundos, como empalamento, tiros na cabeça e até mesmo decapitação.

Nas telas

No audiovisual, o Senhor Negativo já apareceu em ‘Marvel's Spider-Man’, o jogo de PlayStation desenvolvido pela Insomniac, e na série animada ‘Ultimate Homem-Aranha’, onde é interpretado por Keone Young.

O que sabemos sobre Homem-Aranha: Um Novo Dia

Até o momento, não há muitos detalhes da história. Já foi especulado que o foco do longa seria numa trama mais pé-no-chão, com o Homem-Aranha e o Demolidor de Charlie Cox se juntando para encarar o Rei do Crime de Vincent D'Onofrio, mas ao que parece, a ideia foi descartada.

Além disso, houve rumores de que o vilão Knull, interpretado por Andy Serkis em ‘Venon: A Última Rodada’ seria o grande inimigo. Também foi dito que a história focaria na icônica roupa preta do herói. Mas nada disso foi confirmado.

O elenco conta com o retorno de Tom Holland no papel principal e de Zendaya como MJ. A atriz Sadie Sink (Stranger Things) foi confirmada também, mas o papel ainda não foi especificado. E Jon Bernthal vai aparecer como Justiceiro.

Destin Daniel Cretton, de ‘Shang-Chi’, assume direção do 4º filme. Já Erik Sommers e Chris McKenna, que fizeram o roteiro de ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’, também serão responsáveis pelo próximo longa.

Teaser

Nesta sexta-feira, 1º, o filme ganhou seu primeiro teaser, focado nos detalhes do uniforme do herói.

Assista ao teaser:

Homem-Aranha: Um Novo Dia está programado para chegar em 31 de julho de 2026.