Esta superprodução eletrizante reúne estrelas da Marvel, Star Wars e Game of Thrones

Saiba tudo sobre o filme - Foto: Divulgação

Francis Ford Coppola é muito conhecido por obras como 'O Poderoso Chefão' e 'Apocalypse Now'. Porém, também está no seu currículo um épico futurista: 'Megalópolis'. O projeto, que começou a ser idealizado em 1977, chegou ao público décadas depois, no ano passado, com um elenco estelar.

Qual é a história de Megalópolis?

Megalópolis é um épico de ficção científica que mistura elementos da Roma Antiga com críticas sociais e tecnológicas ao mundo contemporâneo. A história acompanha o arquiteto visionário Cesar Catalina (Adam Driver), que sonha em reconstruir uma metrópole utópica. Mas suas ideias futuristas enfrentam resistência do conservador prefeito Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito).

Além dos desafios políticos, Cesar também lida com um passado sombrio: ele é suspeito de ter assassinado a própria esposa, e se envolve em triângulos amorosos complicados, incluindo um romance com Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), filha de seu maior rival, e um caso com a ambiciosa âncora de notícias Wow Platinum (Aubrey Plaza).

Um projeto de décadas finalmente realizado

Coppola começou a escrever o roteiro em 1983, mas só conseguiu iniciar as filmagens de forma oficial em 2022. Com um orçamento de aproximadamente 130 milhões de dólares, Megalópolis foi bancado quase inteiramente pelo próprio diretor, que vendeu parte de sua vinícola para financiar o filme.

Críticas divididas, mas apoio de grandes nomes

Embora tenha sido massacrado por parte da crítica especializada após sua estreia em 2024, o filme recebeu elogios de cineastas consagrados como Guillermo del Toro, Spike Lee, Steven Soderbergh, Oliver Stone e Spike Jonze.

Elenco estelar chama atenção

O filme reúne um elenco de peso:

Adam Driver (Star Wars, História de um Casamento)

Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Boys, Marvel)

Nathalie Emmanuel (Game of Thrones)

Jon Voight (Anaconda)

Shia LaBeouf (Transformers)

Aubrey Plaza (Agatha Desde Sempre)

Onde assistir Megalópolis

Megalópolis está disponível para aluguel e compra no Prime Video.