A série que virou febre na Netflix após Adolescência - e pouca gente conhece

Série é baseada em história real - Foto: Reprodução | Netflix

Adição recente da Netflix, a minissérie ‘Bad Boy’ vem ganhando destaque entre os assinantes. Com uma narrativa intensa e comparações frequentes ao sucesso ‘Adolescência' (2025), a produção israelense se tornou um dos conteúdos mais comentados do momento.

Qual é a história da série Bad Boy?

Bad Boy acompanha Dean Sheyman, um garoto de apenas 13 anos preso por tráfico de drogas. Ele é enviado a um centro de reabilitação juvenil em Israel, onde precisa sobreviver à dura realidade do sistema prisional.

A série alterna entre passado e presente, mostrando Dean já adulto, tentando lidar com as marcas do que viveu. Apesar da brutalidade do ambiente, o jovem usa o humor como estratégia de sobrevivência — uma camada que torna a série ainda mais humana e emocional.

Série é baseada na vida real do ator que interpreta o protagonista

O que torna a produção ainda mais impactante é o fato de ser baseada na história real do comediante israelense Daniel Chen, que interpreta a versão adulta de Dean. A versão mais jovem do personagem é vivida por Guy Manster.

Bad Boy e a comparação com o sucesso Adolescência

Após o sucesso de Adolescência, lançada pela Netflix em 2025, o público passou a procurar por produções que abordem temas semelhantes como juventude em conflito, violência estrutural, exclusão social e saúde mental.

É nesse cenário que Bad Boy ganha força. A produção israelense não só dialoga com essas temáticas, mas aprofunda-as ao colocar em foco o sistema penal juvenil e a luta individual por dignidade em ambientes opressores.

Criador é o mesmo da versão original de ‘Euphoria’

Um dos nomes por trás de Bad Boy é Ron Leshem, criador da versão original israelense de Euphoria, exibida entre 2012 e 2013. Essa série serviu de base para o remake norte-americano da HBO, estrelado por Zendaya.

Quantos episódios tem Bad Boy na Netflix?

A minissérie conta com apenas oito episódios e, segundo fontes da própria Netflix, não terá segunda temporada. É, portanto, uma produção fechada, ideal para maratonar em um fim de semana.

Por que Bad Boy só chegou agora na Netflix?

Apesar de ter sido lançada em Israel em março de 2023, a Netflix só adquiriu os direitos de distribuição internacional da série no ano passado. A estreia no catálogo global, portanto, demorou alguns meses, mas vem sendo muito bem recebida pelos assinantes.