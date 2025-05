Este suspense eletrizante acabou de chegar na Netflix e já está no TOP 10

Atriz Daisy Edgar-Jones vive a protagonista do filme - Foto: Divulgação

O suspense 'Um Lugar Bem Longe Daqui' acabou de chegar ao catálogo da Netflix e já figura entre o TOP 10 dos filmes mais assistidos da plataforma em diversos países, incluindo o Brasil. Baseado no fenômeno literário 'Where the Crawdads Sing', de Delia Owens, um dos livros mais vendidos do mundo, o longa mistura mistério, drama, romance e crítica social em uma trama envolvente que tem conquistado o público, mesmo após a recepção mista da crítica.

Lançado originalmente nos cinemas em 2022, o filme ganhou nova vida no streaming. A direção é de Olivia Newman, com Daisy Edgar-Jones no papel principal, a mesma atriz que brilhou na série 'Normal People'.

Qual a história de Um Lugar Bem Longe Daqui?

A protagonista Kya Clark é uma jovem que cresceu sozinha nos pântanos da Carolina do Norte após ser abandonada por toda a família. Marginalizada pela comunidade e chamada de 'garota selvagem', ela encontra refúgio na natureza, tornando-se uma autodidata resiliente e observadora do mundo ao seu redor.

A tranquilidade de sua vida solitária é interrompida quando Kya se torna a principal suspeita do assassinato de um jovem da cidade com quem teve um envolvimento amoroso. A partir daí, o enredo se desdobra em dois tempos narrativos: o presente, focado no julgamento, e o passado, que reconstrói a infância e juventude da personagem, marcada por abandono, violência doméstica e a busca por pertencimento e amor.

Suspense com forte protagonismo feminino e temas sociais

Mais do que um simples suspense criminal, Um Lugar Bem Longe Daqui aborda questões como sobrevivência, preconceito e força feminina. A performance de Daisy Edgar-Jones foi bastante elogiada nas redes, assim como a estética visual que transforma a natureza em uma personagem essencial da trama.

Onde assistir Um Lugar Bem Longe Daqui

Um Lugar Bem Longe Daqui está disponível na Netflix.