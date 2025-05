O filme mais caro da história que colocou a ficção científica no topo

Gravação do filme - Foto: Divulgação

Em tempos em que os orçamentos de Hollywood beiram o absurdo, parece cada vez mais raro que superproduções consigam sequer cobrir seus próprios custos, quanto mais gerar lucro.

Mas há exceções, e uma delas veio em 2015. A Disney apostou alto com 'Star Wars: O Despertar da Força', filme que marcou a retomada da saga após um hiato de dez anos.

O investimento foi massivo: a Forbes estimou um custo total de US$ 533,2 milhões, considerando não só a produção, mas também gastos com marketing e distribuição, inclusive anos após a estreia.

Mesmo com o risco altíssimo, a estratégia se mostrou certeira. Filmado nos Estúdios Pinewood, no Reino Unido, o projeto contou com incentivos fiscais do governo britânico, resultando em um reembolso de US$ 86,6 milhões. Com isso, o custo real caiu para cerca de US$ 446 milhões.

No fim das contas, a ousadia foi recompensada: o filme arrecadou mais de US$ 2 bilhões nas bilheteiras e hoje ocupa o quinto lugar entre as maiores bilheterias da história do cinema, atrás apenas de 'Titanic', 'Vingadores: Ultimato' e os dois 'Avatar'.

