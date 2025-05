As melhores mães das séries e filmes; relembre personagens

Portal A TARDE reuniu 10 mães incríveis e memoráveis da cultura pop - Foto: Reprodução

O Dia das Mães já é no próximo domingo, 11, e esse é mais um momento perfeito para homenagear não só as mães da vida real, mas também aquelas que marcaram o cinema e a televisão.

De Sarah Connor, de O Exterminador do Futuro, a Rochelle Rock, de Todo Mundo Odeia o Chris, não faltam exemplos de mulheres admiráveis na ficção, que fazem tudo por seus filhos.

Para celebrar o Dia das Mães, o Portal A TARDE reuniu abaixo 10 mães incríveis e memoráveis da cultura pop. Confira:

Rochelle Rock - Todo Mundo Odeia o Chris

Rochelle Rock - Todo Mundo Odeia o Chris | Foto: Divulgação

A inesquecível Rochelle (Tichina Arnold) de Todo Mundo Odeia o Chris é o exemplo daquela mãe que, apesar de parecer meio dura às vezes, faz de tudo pelos filhos e os ama muito. Em meio às dificuldades de criar três filhos, Rochelle os incentivou a ir à escola, aprender alguma coisa e se tornar bons cidadãos. E, é claro, ela sempre tem o xarope perfeito para cuidar de todos.

Onde assistir: Paramount+, Globoplay e Amazon Prime Video.

Catelyn Stark - Game of Thrones

Catelyn Stark - Game of Thrones | Foto: Divulgação

Game of Thrones é a série da Mãe dos Dragões, Daenerys Targaryen. Porém, a mãe mais memorável do programa é Catelyn Stark, interpretada por Michelle Fairley, uma mulher que não mede esforços para defender seus filhos. Ao longo da sangrenta jornada da série, ela fez o que pôde para manter todos eles protegidos.

Onde assistir: Max e Amazon Prime Video.



Sarah Connor - O Exterminador do Futuro

Sarah Connor - O Exterminador do Futuro | Foto: Divulgação

Quando o assunto é “mães do cinema”, é quase impossível não lembrar de Sarah Connor, da franquia O Exterminador do Futuro. A personagem já foi interpretada por nomes como Linda Hamilton, Emilia Clarke e Lena Headey, e é conhecida por fazer de tudo para proteger seu filho, John Connor, a última esperança da humanidade.

Onde assistir: Filmes da franquia estão distribuídos em streamings diversos.

Joyce Byers - Stranger Things

Joyce Byers - Stranger Things | Foto: Divulgação

Joyce Byers de Stranger Things é um dos maiores exemplos de mães incríveis da cultura pop. Interpretada por Winona Ryder, a personagem enfrentou todos os demônios possíveis para trazer Will de volta do Mundo Invertido. Além disso, ela também é uma excelente figura materna para quem precisar.

Onde assistir: Netflix.



Wanda Maximoff - WandaVision

Wanda Maximoff - WandaVision | Foto: Divulgação

WandaVision apresentou para o público um dos lados mais adoráveis da Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen): o materno. Na série, a personagem usa seus poderes para criar uma família perfeita ao lado do seu amado, o Visão, e os filhos, Tommy e Billy, os quais ela protege com unhas, dentes e muitos feitiços.

Onde assistir: Disney+.

Ramonda - Pantera Negra

Ramonda - Pantera Negra | Foto: Divulgação

A Rainha Ramonda, vivida por Angela Bassett, tem vários dons, e um deles é ser uma mãe muito protetora para os seus filhos T’Challa e Shuri em Pantera Negra, filme do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Quando T’Challa assumiu a liderança de Wakanda, ela passou a ser chamada de rainha-mãe, o que já mostra o quanto ela era amada não só como uma rainha, mas como uma mãe para todos os cidadãos do país.

Onde assistir: Disney+.



Esme - Saga Crepúsculo

Esme - Saga Crepúsculo | Foto: Divulgação

Esme é uma das personagens mais queridas da Saga Crepúsculo. Apesar de não ter conseguido ser mãe enquanto era humana, Esme (Elizabeth Reaser) acabou cumprindo seu sonho de maternidade em sua vida imortal como vampira. Ela se torna a mãe do clã Cullen e tem Edward, Alice, Emmett, Jasper e Rosalie como filhos - até virou avó após a chegada de Renesmee, filha de Edward e Bella.

Onde assistir: Filmes da franquia estão distribuídos em streamings diversos.

Marge Simpson - Os Simpsons

Marge Simpson - Os Simpsons | Foto: Divulgação

Marge Simpson (voz de Selma Lopes no Brasil) mostra em Os Simpsons que é uma das melhores mães da TV há mais de 30 anos. Embora não seja perfeita, ela tenta ao máximo ajudar e proteger os filhos Bart, Lisa e Meg, além de lidar com as excentricidades do marido, Homer.

Onde assistir: Disney+.



Martha Kent - Superman

Martha Kent - Superman | Foto: Divulgação

Com a nada fácil responsabilidade de criar o homem mais poderoso do mundo, Martha Kent, que também já foi vivida por diversas atrizes no cinema, nas séries e animações, é um exemplo de mãe carinhosa e cuidadosa. Ela se tornou o coração do Superman e ensinou grande parte da generosidade e bondade que fazem parte de sua personalidade.

Onde assistir: Filmes, séries e animações sobre o herói estão distribuídos em streamings diversos.



Mulher-Elástica - Os Incríveis

Mulher-Elástica - Os Incríveis | Foto: Divulgação

Matriarca de Os Incríveis, Helena Pêra/Mulher-Elástica (dublada por Marcia Coutinho no Brasil) é uma mãe e tanto. E ela tem uma das missões mais difíceis que é cuidar de filhos superpoderosos, como o Flecha, Violeta e Zezé, e ainda salvar o dia no final. Uma mãe incrível.

Onde assistir: Disney+.