Todos os filmes estão disponíveis em plataformas de streaming - Foto: Divulgação

Todo dia é dia de ver um bom filme de comédia, mas domingo é aquele que pede mais ainda. Nada como assistir algo leve e dar umas boas risadas para relaxar e se preparar para mais uma semana de trabalho e outros compromissos.

Pensando nisso, o PortalA Tarde preparou uma lista recheada com 10 filmes de comédia para quem quer aproveitar o domingo em casa com a família, reunir os amigos ou assistir no seu cantinho curtindo a sua própria companhia. Todos os filmes estão disponíveis em plataformas de streaming.

Confira 10 filmes de comédia para assistir e relaxar no domingo:

1. Curtindo a Vida Adoidado

Curtindo a Vida Adoidado | Foto: Divulgação

No filme, um adolescente convence todo o colégio de que está à beira da morte, e então vai para Chicago curtir a vida com sua namorada e seu melhor amigo.

Onde assistir: Comprar ou alugar no Prime Video

2. Click

Click | Foto: Divulgação

Sucesso de 2006, Click traz Adam Sandler como um arquiteto que ganha o presente dos sonhos: um controle remoto que pode controlar todos os aspectos de sua vida, mas ele logo percebe o quanto deixou momentos importantes passarem.

Onde assistir: Prime Video

3. Mistério no Mediterrâneo

Mistério no Mediterrâneo | Foto: Divulgação

O filme tem Adam Sandler e Jennifer Aniston parodiando clichês de filmes de mistério. A trama gira em torno de um policial nova-iorquino e a esposa dele que saem de férias na Europa para tentar reacender a chama no casamento, mas acabam sendo acusados de assassinato.

Onde assistir: Netflix

4. Minha Mãe é Uma Peça

Minha Mãe é Uma Peça | Foto: Divulgação

Baseado no espetáculo de mesmo nome, o filme traz, com muitas situações absurdas, as delícias e dores do que é ser mãe, além do humor tipicamente escrachado e sarcástico de Paulo Gustavo.

Onde assistir: Netflix

5. Palm Springs

Palm Spring | Foto: Divulgação

Nyles (Andy Samberg, de Brooklyn Nine-Nine) está de férias em um resort em Palm Springs, no meio do deserto californiano. São férias perpétuas: ao acordar, Nyles revive o mesmo dia, ininterruptamente.

Onde assistir: Star+

6. O Virgem de 40 Anos

O Virgem de 40 Anos | Foto: Divulgação

A trama de O Virgem de 40 Anos gira em torno de Andy (Steve Carell) e suas constantes tentativas de perder a virgindade. O filme tem direção de Judd Apatow e o elenco também conta com Rudd, Seth Rogen e Elizabeth Banks.

Onde assistir: Comprar ou alugar no Prime Video

7. Apertem os Cintos… O Piloto Sumiu!

Apertem os Cintos… O Piloto Sumiu! | Foto: Divulgação

Quando o piloto de um voo passa mal, um grupo de passageiros se organiza para tentar pousar o avião e evitar que todo mundo entre em pânico. Só tem um problema: o único com experiência em pilotar… adquiriu medo de voar.

Onde assistir: comprar ou alugar no Prime Video

8. Um Príncipe em Nova York

Um Príncipe em Nova York | Foto: Divulgação

Eddie Murphy interpreta o príncipe da rica nação africana Zamunda, que viaja a Nova York em busca do amor de sua vida.

Onde assistir: Netflix

9. Todos Menos Você

Todos Menos Você | Foto: Divulgação

A história gira em torno de Bea (Sweeney) e Ben (Powell), dois jovens que marcam um encontro após se esbarrarem nos corredores da faculdade. O primeiro encontro se dá em uma noite que tinha tudo para ser perfeita: os dois têm química, boa conversa e desejo um pelo outro. No entanto, a conexão esfria após a ocasião até os dois pararem de se falar.

Onde assistir: Max

10. Anjos da Lei

Anjos da Lei | Foto: Divulgação

Remake da série homônima dos anos 1980, este filme traz Channing Tatum e Jonah Hill como dois policias fracassados que recebem uma missão inusitada: se infiltrarem como alunos em uma escola para tentar derrubar um esquema de tráfico de drogas.

Onde assistir: Prime Video