Morto aos 24 anos, ator nunca viu filme que o tornou astro de Hollywood

'Juventude Transviada’ eternizou ator como símbolo da rebeldia juvenil - Foto: Divulgação

James Dean estrelou apenas três filmes entre 1954 e 1955, mas bastou 'Juventude Transviada', de Nicholas Ray, para eternizá-lo como um dos maiores ícones do cinema. No drama, ele interpreta Jim Stark, um jovem rebelde tentando se encaixar em uma nova escola, enfrentando brigas e conflitos internos enquanto busca aprovação e amor.

Na mesma época, 'Vidas Amargas' — seu primeiro filme — já havia transformado Dean em símbolo de uma juventude que desafiava a autoridade e os valores tradicionais. A autenticidade de sua atuação se deve, em parte, ao uso do Method Acting, técnica em que o ator mergulha nos sentimentos mais profundos do personagem.

Nicholas Ray entendeu o impacto de Dean no público jovem e permitiu improvisações que tornaram cenas icônicas, como a do macaco de pelúcia no início do filme.

Mas Dean nunca viu sua consagração: morreu em um acidente de carro em 30 de setembro de 1955, um mês antes da estreia de Juventude Transviada. Ele tinha apenas 24 anos e havia acabado de filmar seu último longa, 'Assim Caminha a Humanidade'.