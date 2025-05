O caso da família que viveu com um demônio por 15 anos e virou filme

A assombração da família promete chocar o público - Foto: Reprodução

A saga 'Invocação do Mal' está prestes a ganhar seu capítulo final. Após o sucesso dos três filmes anteriores e de spin-offs que expandiram o chamado Universo Invocação do Mal, o aguardado 'Invocação do Mal 4: O Último Ritual' chega aos cinemas em 4 de setembro.

O filme promete ser o mais sombrio da franquia, ao adaptar um dos casos paranormais mais controversos e assustadores dos investigadores Ed e Lorraine Warren: a assombração da família Smurl.

Quem foram os Warren e o que é o caso Smurl?

Ed e Lorraine Warren ficaram famosos por investigar fenômenos sobrenaturais baseados em alegações reais. E é exatamente isso que torna a saga tão instigante: o fato de se basear em relatos verídicos de assombração, com depoimentos de testemunhas, fitas gravadas e envolvimento da mídia e da Igreja.

No novo filme, os Warren enfrentam a suposta presença demoníaca na casa da família Smurl, que teria sido atormentada por forças malignas durante mais de 15 anos, na cidade de West Pittston, Pensilvânia.

O que aconteceu com a família Smurl?

Tudo começou em 1973, quando Jack e Janet Smurl se mudaram com suas filhas para uma casa aparentemente comum. Com o tempo, ruídos inexplicáveis, odores fétidos e episódios de violência física começaram a surgir. O casal afirma que a entidade atacava os membros da família, jogava o cachorro contra a parede e até cometeu agressões sexuais.

Após anos de terror, os Smurl pediram ajuda a Ed e Lorraine Warren, que passaram meses investigando a casa. Segundo Ed, o demônio era extremamente poderoso, respondia às orações com gritos e movimentava objetos pesados. Eles gravaram fitas com sons estranhos e alegaram ter testemunhado manifestações sobrenaturais.

Críticas e ceticismo sobre o caso

Apesar do enorme interesse da mídia, o caso foi alvo de forte ceticismo. Diversos especialistas da época, como o professor Paul Kurtz e o parapsicólogo Stephen Kaplan, classificaram a história como “farsa bem orquestrada” e “produto de histeria coletiva”. A Igreja Católica também se manteve reticente, enviando padres que alegaram não presenciar nada de anormal na residência.

Mesmo com as críticas, os Smurl lançaram um livro sobre o caso, The Haunted, que posteriormente ganhou adaptação em um filme para TV. No entanto, o livro foi amplamente criticado por falta de evidências e narrativa inconsistente.

Final da saga Invocação do Mal

O novo filme da franquia, Invocação do Mal 4, promete encerrar a história dos Warren com uma adaptação cinematográfica aterrorizante do caso Smurl, mesclando suspense, terror psicológico e elementos baseados em fatos reais.

Trailer de Invocação do Mal 4: