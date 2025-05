Karatê Kid e mais: confira o que está em cartaz no cinema em Salvador

Karate Kid: Lendas promete emocionar os fãs da franquia - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação rica e variada, com opções para todos os públicos. Entre os grandes lançamentos, destacam-se filmes de ação eletrizantes, filmes de terror e produções para toda a família. Embora ‘Karatê Kid: Lendas’ seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de filmes em cartaz garante alternativas que vão desde histórias repletas de ação até obras mais reflexivas.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.



Confira lista completa de filmes que estreiam essa semana nos cinemas de Salvador!

KARATÊ KID: LENDAS

Depois de uma tragédia familiar, o prodígio do Kung fu Li Fong (Ben Wang) é forçado a sair de sua casa em Beijing para morar em Nova York com sua mãe. Li sofre para superar o passado enquanto ele tenta se encaixar na nova escola e, apesar de não querer lutar, os problemas parecem que o encontram em todos os lugares. Quando um novo amigo precisa de ajuda, Li entra em uma competição de caratê – mas só suas habilidades não bastam. O professor de Kung fu de Li, Sr. Han (Jackie Chan) recruta o Karate Kid original, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) para ajudar, e Li aprende uma nova maneira de lutar, unindo os dois estilos em um só para um show definitivo de artes marciais.

A MULHER DO JARDIM



Uma mulher misteriosa aparece repetidamente no jardim da frente de uma família, muitas vezes dando avisos assustadores ou mensagens perturbadoras, deixando os moradores questionando sua identidade, motivos e o perigo potencial que ela pode representar.

PREMONIÇÃO 6: LAÇOS DE SANGUE (PRÉ-ESTREIA)



Atormentada por um pesadelo violento recorrente, a estudante universitária Stefanie volta para casa para encontrar a única pessoa que pode quebrar o ciclo e salvar sua família do destino horrível que inevitavelmente os aguarda.

INVENCÍVEL



Você nunca conheceu uma criança como Austin. Ele não é apenas um em um milhão… ele é um em quatro bilhões — essas são as chances de nascer com uma doença rara de ossos frágeis e com Transtorno do Espectro Autista. Mas, o que torna Austin verdadeiramente único é a sua visão de mundo alegre e engraçada que transforma e une todos ao seu redor — especialmente seu pai, Scott, que passa a ver Austin não como o símbolo de algo quebrado, mas o triunfo de um espírito indestrutível. Conhecer Austin é saber que ser “inquebrável” não é sobre força física, mas a força interior que vem de abraçar o amor, mesmo nos momentos mais difíceis.

THUNDERBOLTS*



Um grupo de supervilões e anti-heróis entram em missões para o governo. Baseado na série de quadrinhos da Marvel de mesmo nome.

HOMEM COM H



A intensa trajetória de Ney Matogrosso, desde sua origem no Mato Grosso do Sul e os constantes embates com os preconceitos de seu pai, até sua mudança para São Paulo. Ney Matogrosso compõe um terço da banda Secos & Molhados e enfileira sucessos em meio à repressão da ditadura militar. A história de vida de um ícone artístico, sua identidade revolucionária e arrebatadora, seu ímpeto libertário e sua inconfundível presença de palco.

UNTIL DAWN: NOITE DE TERROR



Um ano após o misterioso desaparecimento de sua irmã, Melanie, Clover e seus amigos partem para o vale remoto, onde o desaparecimento aconteceu, em busca de respostas. Ao explorarem um abandonado centro de visitantes, eles acabam sendo caçados por um assassino mascarado e mortos brutalmente, um a um. Presos no vale, eles são forçados a reviverem a mesma noite de horror repetidamente, com exceção da ameaça assassina, que se fortalece a cada anoitecer. Já quase sem esperanças, os poucos sobreviventes percebem que a única maneira de escaparem é não morrerem até o amanhecer.

PECADORES



Dispostos a deixar suas vidas conturbadas para trás, irmãos gêmeos retornam à sua cidade natal para recomeçar suas vidas do zero, quando descobrem que um mal ainda maior está à espera deles para recebê-los de volta.

