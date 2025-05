Lançamentos da semana: veja o que chega à Max, Prime Video e Disney+

17ª temporada de Criminal Minds chega ao Disney+ nesta semana - Foto: Divulgação

Se você está em busca de novidades para maratonar, os serviços de streaming prepararam uma leva de lançamentos que promete agradar cinéfilos e amantes de séries. Nesta semana, estreiam nas plataformas Max, Prime Video e Disney+ produções inéditas com histórias que transitam entre o suspense, o drama, documentário, suspense e muito mais.

Clique AQUI e veja as estreias da semana na Netflix.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com todas as estreias da semana para você não perder nada.

Max

Vai Corinthians

• Estreia quarta-feira – 07/05



Com imagens emocionantes e depoimentos exclusivos, o documentário de 45 minutos mostra a jornada de cerca de 30 mil torcedores rumo à Yokohama e Toyota, transformando as cidades japonesas em uma extensão da arquibancada da Fiel.

Documentário chega à Max nessa quarta-feira | Foto: Divulgação

Hacks — Temporada 4, Episódio 6



• Estreia quinta-feira – 08/05



Hacks acompanha Deborah Vance, uma lendária comediante em declínio que tenta manter sua residência em Las Vegas. Para renovar sua imagem e atrair um público mais jovem, ela contrata Ava, uma roteirista de 25 anos "cancelada" após uma piada polêmica. Inicialmente, a relação entre as duas é conturbada, mas aos poucos elas descobrem que podem se reinventar — e se salvar — juntas.

Sexto episódio de quarta temporada chega à Max nessa quinta-feira | Foto: Divulgação

Paul American — Temporada 1, Episódio 7



• Estreia quinta-feira – 08/05

Paul American acompanha os irmãos Jake e Logan Paul, dois dos primeiros grandes criadores da internet, agora mergulhando no mundo dos reality shows. Com acesso inédito aos bastidores de suas vidas, a série mostra como eles construíram um império que inclui lutas, negócios milionários e sucesso nas redes sociais, revelando momentos reais e inéditos por trás da fama.

Sétimo episódio chega à Max nessa quinta-feira | Foto: Divulgação

The Last of Us — Temporada 2, Episódio 5



• Estreia domingo – 11/05

Em uma civilização devastada, em que infectados e sobreviventes veteranos estão à solta, Joel, um protagonista abatido, é contratado para tirar uma garota de 14 anos, Ellie, de uma zona de quarentena militar. No entanto, o que começa como um pequeno serviço se transforma em uma jornada brutal através do país.

Quinto episódio chega à Max nesse domingo | Foto: Divulgação

Prime Video



The Alto Knights: Máfia e Poder

• Estreia segunda-feira – 05/05

O seu pior inimigo é aquele que já foi seu amigo. No longa, acompanhamos a disputa pelo controle do submundo criminoso de Nova Iorque por dois dos maiores mafiosos da cidade: Frank Costello e Vito Genovese (ambos interpretados por Robert De Niro). Melhores amigos na infância, os dois cresceram juntos, vindo de famílias ítalo-americanas. Atualmente concorrentes, Costello e Genovese possuem temperamentos e ideias bem diferentes de como administrar seus negócios.

Filme chega ao Prime Video nessa segunda-feira | Foto: Divulgação

Guadalupe: Mãe da Humanidade



• Estreia segunda-feira – 05/05

O longa dirigido por Andrés Garrigó retrata a Virgem Maria como uma mãe terna e poderosa ao aparecer ao nativo mexicano Juan Diego (Mario Alberto) há 500 anos. Hoje em dia, muitos consideram que a santa Nossa Senhora de Guadalupe mostra sua ternura e poder em muitos lugares do mundo.

Filme chega ao Prime Video nessa segunda-feira | Foto: Divulgação

Babygirl



• Estreia quarta-feira – 07/05

Uma empresária bem-sucedida coloca sua família e carreira em risco em nome de um caso com seu estagiário bem mais jovem. No thriller erótico de Halina Reijn, Romy (Nicole Kidman) é uma executiva que conquistou seu posto como CEO com muita dedicação. O mesmo se aplica a sua família e o casamento com Jacob (Antonio Banderas). Mas tudo o que construiu é posto à prova quando ela embarca num caso tórrido e proibido com seu estagiário Samuel (Harris Dickinson).

Filme chega ao Prime Video nessa quarta-feira | Foto: Divulgação

The Assessment



• Estreia quinta-feira – 08/05

Num mundo devastado pelas mudanças climáticas, uma sociedade utópica otimiza a vida, incluindo avaliações de paternidade. E um casal bem-sucedido é examinado por um avaliador durante sete dias para determinar sua aptidão para ter filhos.

Filme chega ao Prime Video nessa quinta-feira | Foto: Divulgação

Fight or Flight



• Estreia sexta-feira – 09/05



Num voo comercial, um mercenário aceita uma missão para localizar um alvo específico. Porém, quando assassinos cercam a aeronave em busca de ambos, ele precisa mudar seus planos e proteger quem deveria perseguir.

Filme chega ao Prime Video nessa sexta-feira | Foto: Divulgação

Peça por Peça: Uma História de Pharrell Williams



• Estreia domingo – 11/05

Peça por Peça é uma autobiografia de Pharrell Williams, dirigido por Morgan Neville. A narrativa acompanha o cantor em seu processo imaginativo e criativo usando o Lego para construir sua história e o seu desenvolvimento artístico. Cada construção da sua vida no Lego é uma representação a partir de um marco criativo diferente. Pharrell estava desinteressado em fazer um filme tradicional sobre sua vida, então decidiu contar sua história de forma que libertasse a imaginação do público e a tornasse acessível para qualquer idade.

Filme chega ao Prime Video nesse domingo | Foto: Divulgação

Disney+



Andor — Temporada 2, Episódios, 7-9

• Estreia terça-feira – 06/05

A série 'Andor' é uma série de suspense e espionagem dentro do universo Star Wars e acompanha Cassian Andor, um ladrão que se transforma em espião rebelde, cinco anos antes dos eventos de "Rogue One". Explora como ele se radicaliza contra o Império Galáctico e como a Aliança Rebelde começa a tomar forma. A trama foca na formação da Rebelião e em como indivíduos e planetas se envolvem nesse processo, cheio de perigos, intrigas e enganos.

Sétimo, oitavo e nono episódio de segunda temporada chegam à Disney+ nessa terça-feira | Foto: Divulgação

Criminal Minds — Temporada 17



• Estreia quarta-feira – 07/05

Criminal Minds é uma série de televisão dramática e policial que acompanha uma equipe da Unidade de Análise Comportamental do FBI (BAU), com sede em Quantico, Virgínia. A BAU, um esquadrão de elite, analisa perfis de criminosos, especialmente assassinos em série e outros criminosos violentos, para antecipar seus próximos movimentos antes que eles ataquem novamente.

17ª temporada de Criminal Minds chega ao Disney+ nesta semana | Foto: Divulgação

Kun por Agüero



• Estreia quarta-feira – 07/05



Com 4 episódios e centrada na vida do reconhecido atleta argentino, Kun por Agüero recorre a memorável carreira de Sergio ‘Kun’ Agüero na voz do próprio protagonista, que compartilha reflexões e revelações sobre os momentos mais incríveis e desafiadores da sua vida profissional e pessoal com material de arquivo inédito e entrevistas exclusivas com a sua família, amigos e reconhecidas figuras como Lionel Messi, Pep Guardiola, Nicolás Otamendi e Ibai Llanos, entre outros.

Série chega ao Disney+ nessa quarta-feira | Foto: Divulgação

Doctor Who — Temporada 2, Episódio 5



• Estreia sábado – 10/05

Na segunda temporada de Doctor Who, o Doutor (Ncuti Gatwa) conhece Belinda Chandra (Varada Sethu) e inicia uma jornada épica para levá-la de volta à Terra. No entanto, uma força misteriosa está impedindo seu retorno e a equipe da TARDIS que viaja no tempo precisa enfrentar grandes perigos, inimigos e terrores maiores do que nunca.