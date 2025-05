Estreias da Netflix: confira os lançamentos da semana

As novidades possuem opções para todos os gostos - Foto: Divulgação | Netflix

A Netflix renovou as estreias do catálogo. Entre os principais lançamentos da semana estão o documentário esportivo Untold: Defesa Armada, a comédia dramática Nonnas, e novas temporadas de séries como Realeza, Para Sempre e O Sangue de Zeus. As novidades passeiam por suspense, romance, drama e comédia.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com todas as estreias da semana para você não perder nada.

Confira todas as estreias da semana na Netflix:

O Plano Perfeito 2

• Estreia segunda-feira – 05/05

O Plano Perfeito 2 acompanha um bando de ladrões encapuzados invade o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos e faz todos ali presente de reféns. A assaltante Ariella é a líder do grupo e, portanto, deve realizar a negociação com o oficial Remy Darbonne. Porém, a agente Brynn é chamada para ajudá-lo, mas as diferenças entre a dupla vão ficando cada vez mais evidentes e podem comprometer a operação.

O Plano Perfeito 2 chega ao catálogo nessa segunda-feira | Foto: Divulgação

Untold: Defesa Armada



• Estreia terça-feira – 06/05

Gilbert Arenas e Javaris Crittenton, ex-jogadores do Washington Wizards, abalaram o mundo do basquete com um infame incidente com armas em 2009. Mas o que será que realmente aconteceu naquele vestiário da NBA? Com depoimentos em primeira mão, ambos relembram em depoimentos exclusivos os detalhes do incidente que marcou suas carreiras — e revelam como esse momento levou Crittenton a um destino trágico e irreversível.

Untold: Defesa Armada chega ao catálogo nessa terça-feira | Foto: Divulgação

O Jogo do Diabo – Temporada 2



• Estreia terça-feira – 06/05

14 mentes brilhantes se reúnem para viver uma semana intensa de jogos de estratégia, competindo por um prêmio de 500 milhões de wons. Cada pessoa precisa usar sua genialidade para derrotar todos os outros participantes e conquistar a vitória.

Segunda temporada de O Jogo do Diabo chega ao catálogo nessa terça-feira | Foto: Divulgação

Bala Perdida 3



• Estreia quarta-feira – 07/05

Na última parte da trilogia 'Bala Perdida', Lino sai da prisão, determinado a buscar justiça para Charas. Junto com Julia, ele decide procurar Areski, que voltou à França e está sendo caçado pelo Comandante Resz e sua equipe. Começa uma perseguição eletrizante, marcada por alianças frágeis e confrontos intensos. Neste novo capítulo, antigos inimigos precisam se unir para enfrentar um adversário comum, sobreviver e descobrir a verdade.

Bala Perdida 3 chega ao catálogo nessa quarta-feira | Foto: Divulgação

Nascar: Velocidade Máxima – Temporada 2



• Estreia quarta-feira – 07/05

Histórias de triunfo e tenacidade alimentam esta série documental esportiva eletrizante que acompanha os pilotos da NASCAR dentro e fora das pistas durante os playoffs de 2024.

Nascar: Velocidade Máxima chega ao catálogo nessa quarta-feira | Foto: Divulgação

À Altura



• Estreia quarta-feira – 07/05

Ao perder seu título para um antigo amigo e pupilo, um famoso mestre de Go entra em uma batalha de inteligência e habilidade para recuperá-lo.

À Altura, filme coreano, chega ao catálogo nessa quarta-feira | Foto: Divulgação

Karol G: Mañana Fue Muy Bonito



• Estreia quinta-feira – 08/05

Karol G ouviu que estava sonhando alto demais, que era do gênero musical errado e do país errado para conseguir ser uma estrela global. O documentário retrata a ascensão de Karol G desde o início humilde em Medellín até o estrelato mundial, contrariando a crítica com uma turnê em estádios que quebrou recordes e entrou para a história da música.

Documentário chega ao catálogo nessa quinta-feira | Foto: Divulgação

Para Sempre – Temporada 1



• Estreia quinta-feira – 08/05

Baseado no romance de Judy Blume, publicado em 1975, Para Sempre ganha uma nova adaptação ambientada em Los Angeles, em 2018. A história acompanha Keisha e Justin, dois adolescentes que vivem a intensidade do primeiro amor e da descoberta da intimidade. Eles se conhecem em uma festa de Ano Novo e rapidamente se apaixonam, acreditando que seu amor será eterno. À medida que exploram sua relação, precisam lidar com expectativas, pressões familiares e as mudanças inevitáveis da juventude. A série aborda temas como amadurecimento, identidade e as transformações dos relacionamentos, trazendo uma abordagem sensível e contemporânea para um clássico atemporal.

Série chega ao catálogo nessa quinta-feira | Foto: Divulgação

O Sangue de Zeus – Temporada 3 (final)



• Estreia quinta-feira – 08/05

Inspirada na mitologia grega, a série de animação acompanha Heron, um jovem plebeu que vive na Grécia Antiga e que descobre ser o filho ilegítimo do todo poderoso Zeus. Agora um semideus, Heron se vê encarregado de uma importante missão: salvar o céu e a terra de um exército demoníaco. Para isso, ele precisa enfrentar uma deusa vingativa que deseja matá-lo, assim como seus malignos seguidores.

Terceira temporada de série de animação chega ao catálogo nessa quinta-feira | Foto: Divulgação

Nonnas



• Estreia sexta-feira – 09/05

Para honrar a memória da mãe falecida, um homem arrisca tudo e abre um restaurante italiano com um grupo de avós como chefs.

Nonnas chega ao catálogo nessa sexta-feira | Foto: Divulgação | Netflix

Má Influência



• Estreia sexta-feira – 09/05



O filme que acompanha Reese e Eros, uma garota extremamente rica e um guarda-costas. Recém solto da prisão, ele enxerga na oportunidade a chance da sua vida e não pode desperdiçá-la, muito menos ousar não estar determinado em executar o seu objetivo com prontidão: proteger a jovem moça de um perseguidor ousado. No entanto, o papel de patroa e funcionário é deixado de lado quando percebem uma forte química entre os dois. Com peles cada vez mais conectadas, eles precisam resolver problemas do passado para salvar essa paixão louca e inesquecível.

Má Influência chega ao catálogo nessa sexta-feira | Foto: Divulgação

Casamento Letal nos EUA



• Estreia sexta-feira – 09/05

Uma ligação assustadora para a polícia e uma cena do crime brutal. Qual é a verdadeira história por trás da morte de Jason Corbett? Neste documentário, a esposa e os filhos de Jason refletem sobre as ilusões do que parecia ser uma vida de contos de fadas.

Casamento Letal nos EUA chega ao catálogo nessa sexta-feira | Foto: Divulgação

Realeza – Temporada 1



• Estreia sexta-feira – 09/05

Quando Aviraaj Singh, o príncipe baladeiro e esportista, herdeiro do trono de Morpur, conhece a talentosa CEO Sophia Kanmani Shekhar, é flerte e estresse para todo lado. Os dois se unem para salvar a família disfuncional dele da ruína financeira e a startup de hospedagens de luxo dela das cobranças dos bancos de investimento da Índia.

Realeza chega ao catálogo nessa sexta-feira | Foto: Divulgação

Dentro



• Estreia sexta-feira – 09/05

Um erro no sistema de segurança deixa um ladrão trancado em um apartamento luxuoso durante um assalto, e o desespero para sobreviver acaba gerando efeitos estranhos.

Dentro chega ao catálogo nessa sexta-feira | Foto: Divulgação

A Divisão



• Estreia sexta-feira – 09/05

No Rio de Janeiro da década de 1990, uma onda de sequestros assola a cidade maravilhosa. Quando o secretário de segurança e o chefe da polícia encarregam três policiais corruptos de tirar a cidade dessa situação, a Delegacia Antissequestro precisa entrar em ação para enfrentar o repetitivo número de casos envolvendo sequestros e mudar o cenário carioca.

A Divisão chega ao catálogo nessa sexta-feira | Foto: Divulgação

Se Avexe Não



• Estreia sexta-feira – 09/05

Selma achava que a vida não podia ficar mais caótica. Até que a mãe, o irmão e os sobrinhos aparecem para morar com ela.