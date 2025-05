Roque Araújo será homenageado na Sala de Cinema Walter da Silveira

Roque Araújo nasceu no bairro da Ribeira, em Salvador - Foto: Lucas Malkut | Ascom Funceb

O cineasta baiano Roque Araújo será homenageado na próxima quarta-feira, 7 de maio, na Sala de Cinema Walter da Silveira, no bairro dos Barris, em Salvador. A programação inclui a exibição dos filmes Recordar é Viver, de sua autoria, e Roque Santeiro, de Caó Cruz Alves, além do lançamento do cordel 'Com Roque na mão e uma ideia na cabeça, Glauber fez os filmes', escrito por Franklin Maxado.

Nascido em 12 de abril de 1937, no bairro da Ribeira, em Salvador, Roque teve o primeiro contato com o cinema ainda jovem, morando em frente ao antigo cinema Jandaia. Em 1958, após fazer um curso de eletro-mecânica no SENAI e estagiar na Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado da Bahia, ingressou na área elétrica e passou a atuar nos bastidores do audiovisual.



Sua trajetória é marcada por participações em produções importantes da história do cinema brasileiro, como 'Redenção', de Roberto Pires, 'A Grande Feira' (1961), também de Pires, 'Barravento' (1961), de Glauber Rocha, e 'O Pagador de Promessas' (1962), de Anselmo Duarte.

'Em Deus e o Diabo na Terra do Sol' (1963), também de Glauber Rocha, Roque trabalhou na equipe técnica e, após o convite do diretor, foi para o Rio de Janeiro fazer a montagem do filme, permanecendo por três décadas fora de Salvador.

Com uma carreira multifacetada, Roque atuou em diversas frentes do cinema: direção de fotografia, iluminação, elétrica, direção geral, motorista e até como ator. Também teve atuação sindical relevante, sendo diretor do Sindicato dos Técnicos da Indústria Cinematográfica. Em 1974, ajudou a regulamentar a lei 6.5333, que define funções e direitos de profissionais do setor audiovisual.