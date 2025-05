De graça no streaming: essa série policial TOP 1 no Brasil é viciante

Série se tornou uma das séries policiais mais populares da televisão - Foto: Divulgação

Desde sua estreia em 2018, The Rookie se tornou uma das séries policiais mais populares da televisão, conquistando uma legião de fãs com suas tramas cheias de ação, drama e recomeços. Protagonizada por Nathan Fillion, a produção segue firme com 7 temporadas e continua cativando o público, inclusive no Brasil.

Qual é a história de The Rookie?

A trama gira em torno de John Nolan (Nathan Fillion), um homem comum que decide mudar completamente de vida após um evento traumático. Aos 40 anos, ele deixa para trás sua rotina no interior e se muda para Los Angeles, com o sonho de se tornar policial. Como o recruta mais velho da Academia de Polícia do LAPD, Nolan precisa provar seu valor em uma profissão onde juventude e agilidade são consideradas essenciais.

Enquanto muitos da sua idade estão consolidados na carreira, Nolan encara perseguições, tiroteios e dilemas éticos diariamente, mostrando que nunca é tarde para recomeçar.

Vale ressaltar que a produção é baseada na história real do policial William Norcross, que se mudou para Los Angeles em 2015 e se juntou ao Departamento da Polícia de Los Angeles aos 40 anos.



Quantas temporadas e episódios tem The Rookie?

Atualmente, The Rookie conta com 7 temporadas e mais de 40 episódios. A série está disponível em diversas plataformas de streaming, sendo uma das mais assistidas no gênero policial.

O que torna The Rookie diferente de outras séries policiais?

Uma das grandes características de The Rookie é seu ritmo dinâmico e realista. Ao contrário de outras produções que focam em grandes investigações e tramas burocráticas, a série mostra a rotina dos policiais nas ruas, enfrentando situações inesperadas a cada patrulha. Cada episódio apresenta um novo conflito, que cresce e se transforma em algo maior, afetando diretamente a jornada dos personagens.

Como são criados os episódios de The Rookie?

Segundo Elizabeth Beall, uma das produtoras da série, o processo criativo começa com uma pergunta central: Qual é a história emocional que queremos contar neste episódio? A partir disso, a equipe de roteiristas constrói a narrativa e depois trabalha em engenharia reversa para encontrar casos policiais que se conectem com esse tema central.

"Você pode misturar 100 histórias interessantes de policiais, mas isso não é uma narrativa", explicou Beall ao Omelete. "O importante é garantir que cada caso esteja a serviço da trajetória dos personagens".

Por que The Rookie continua sendo um sucesso?

Além da trama empolgante, The Rookie conquista o público com a combinação de ação intensa, momentos emocionantes e reflexões sobre coragem, empatia e superação. John Nolan representa o espírito de quem não desiste dos próprios sonhos, independentemente da idade ou das dificuldades.

Onde assistir The Rookie de graça?

É possível assistir cinco temporadas de The Rookie de graça no serviço de streaming Mercado Play, do Mercado Livre. Na plataforma, a série, inclusive, está no TOP 1 das mais assistidas no Brasil.

Além disso, é possível maratonar as seis temporadas de The Rookie no Amazon Prime Video, pela assinatura premium do Universal+. Na TV a cabo, The Rookie é transmitida pela Universal TV.

A sétima temporada ainda não está disponível no Brasil.