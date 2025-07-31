Novo filme dos X-Men promete abordagem nunca vista no universo Marvel

Direção do longa está nas mãos de Jake Schreier - Foto: Divulgação

Com a introdução oficial do Quarteto Fantástico no Universo Cinematográfico Marvel (MCU), os fãs agora aguardam a chegada dosX-Men à franquia, e o que vem por aí promete ser diferente de tudo que já foi visto. Um novo filme da equipe está sendo desenvolvido pelo Marvel Studios e será um reboot completo, com foco em um público mais jovem e uma abordagem mais complexa dos personagens.

A direção do longa está nas mãos de Jake Schreier, conhecido por seu trabalho em Thunderbolts*. Em entrevista ao The Playlist, o cineasta deu pistas do que o público pode esperar da nova fase dos mutantes no cinema.

“O que posso dizer é que é um material inerentemente interessante e complexo. A ideia central de X-Men envolve complexidade. É uma oportunidade incrível, com personagens superinteressantes e [muito] conflito interno. Esses personagens estão lutando com sua identidade e lugar no mundo – isso é um material inerentemente interessante e complexo", explicou Schreier.

Kevin Feige, presidente do Marvel Studios, já havia adiantado que o reboot terá um apelo mais jovem. Schreier confirmou que o novo filme dos X-Men será distinto das versões anteriores.

“É, acho que é justo dizer. Mas poder explorar todas as ideias inerentes a esse rico material de origem, mas também na escala inerente ao material de origem, é uma oportunidade muito rara e afortunada. É muito empolgante", completou.

Apesar da expectativa, o novo filme só deve chegar após os próximos lançamentos dos Vingadores, que encerrarão a chamada Saga do Multiverso. Enquanto isso, o público pode matar a saudade dos mutantes com o retorno de Hugh Jackman em Deadpool & Wolverine, e com a participação de diversos atores da antiga franquia em Vingadores: Doomsday, previsto para 17 de dezembro de 2026.

Entre os nomes já confirmados para Doomsday estão Patrick Stewart (Professor Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope), Kelsey Grammer (Fera), Alan Cumming (Noturno) e Rebecca Romijn (Mística), reforçando a conexão entre gerações de fãs.

A saga dos X-Men no cinema começou em 2000 e inclui títulos como X-Men 2, Dias de um Futuro Esquecido, Logan, Deadpool e Fênix Negra. Agora, com um novo recomeço à vista, a Marvel aposta em uma releitura mais profunda da mitologia dos mutantes, marcada por dilemas humanos e sociais.