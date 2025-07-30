Menu
DICA

Já é TOP 1: esse filme da Netflix revive o caso real mais inacreditável do século passado

História real emocionante virou filme e conquistou o público na Netflix

Por Bianca Carneiro

30/07/2025 - 19:33 h
Longa é baseado em um caso verídico que comoveu os Estados Unidos em 1939
Longa é baseado em um caso verídico que comoveu os Estados Unidos em 1939

A Netflix acaba de adicionar ao seu catálogo o filme Perdido na Montanha (2024), baseado em um caso verídico que comoveu os Estados Unidos em 1939. A produção, que já é TOP 1 no Brasil, revive o drama vivido por Donn Fendler, um garoto de apenas 12 anos que ficou perdido por nove dias nas montanhas do Maine, enfrentando fome, frio e animais selvagens, tudo isso sem qualquer ajuda.

A trama acompanha o momento em que Donn, durante uma excursão no Monte Katahdin, acaba se separando do grupo por conta de uma tempestade repentina. O que era para ser uma simples aventura vira um pesadelo. A operação de resgate mobilizou centenas de pessoas, incluindo seu pai e tios, enquanto sua mãe aguardava aflita em um acampamento de escoteiras.

Contra todas as probabilidades, o garoto sobreviveu por nove dias sem comida, água potável ou abrigo adequado. Ele percorreu cerca de 80 km até alcançar uma cabana em uma cidade distante chamada Lunksoos, onde foi acolhido por uma família rural. Ao ser encontrado, estava com cerca de seis quilos a menos e quase desnutrido, mas vivo, um verdadeiro milagre.

Um filme comovente e fiel aos fatos

Perdido na Montanha estreou na plataforma em 13 de julho de 2025 e rapidamente se tornou tendência. Estrelado por Luke David Blumm no papel de Donn, o filme ainda conta com Paul Sparks e Caitlin Fitzgerald como os pais do menino. A produção se destaca por sua fidelidade à história real e pela intensidade emocional que carrega.

A direção investe em uma abordagem sensível e realista, mostrando não apenas a luta do garoto pela sobrevivência, mas também o desespero dos pais e a comoção nacional causada pelo desaparecimento.

A fotografia, que ressalta a beleza e ao mesmo tempo a ameaça da natureza selvagem, é um dos pontos altos da produção, segundo críticas especializadas.

O que aconteceu com Donn Fendler após a tragédia

Após o trauma, Donn escreveu um livro que se tornou um clássico juvenil nos EUA: Lost on a Mountain in Maine. Durante décadas, ele deu palestras motivacionais em escolas e instituições, compartilhando sua história como exemplo de superação e fé.

Mais tarde, serviu como militar na Segunda Guerra Mundial e também esteve presente em conflitos na Alemanha, Coreia e Vietnã. Fendler faleceu em 2016, aos 90 anos, deixando um legado inspirador.

Netflix

Ver todas

x