10 filmes de terror que ajudam a queimar calorias, segundo pesquisa

Assistir a um bom filme de terror pode ajudar a perder calorias - Foto: Divulgação

Assistir a um bom filme de terror pode causar mais do que sustos, pode também ajudar a perder calorias. É o que aponta um estudo da Universidade de Westminster, no Reino Unido, que mediu a queima calórica de voluntários enquanto assistiam a clássicos do gênero.

De acordo com os pesquisadores, longas com muitos jump scares — sustos repentinos — aumentam a frequência cardíaca, liberam adrenalina e aceleram o metabolismo, promovendo a queima de calorias de forma semelhante a uma caminhada leve.

A pesquisa avaliou a resposta fisiológica de pessoas durante a exibição de filmes como O Iluminado, Tubarão e O Exorcista, os três mais eficientes em termos de gasto energético.



“Esse aumento do ritmo cardíaco e da liberação de adrenalina durante momentos de medo contribui para uma maior taxa metabólica e, consequentemente, maior gasto calórico”, explicou o Dr. Richard Mackenzie, especialista em metabolismo celular. Segundo o estudo, assistir a O Iluminado pode queimar até 184 calorias, o equivalente a uma barra pequena de chocolate.

Outros títulos que aparecem na lista incluem Alien, Jogos Mortais, A Hora do Pesadelo e Atividade Paranormal. No total, dez filmes foram analisados, e todos apresentaram aumento na queima calórica de cerca de um terço em relação ao estado de repouso.

Segundo a neuropsicóloga Kristen Knowles, da Queen Margaret University, o efeito está relacionado à produção de endorfinas e dopamina, hormônios associados ao prazer e ao alívio da dor.

“Ver filmes de terror pode melhorar a tolerância à dor e provocar respostas emocionais semelhantes às de atividades como paraquedismo”, afirmou. Knowles também destacou que esse tipo de experiência pode fortalecer a resiliência emocional das pessoas, já que simula situações de estresse de forma segura.

Top 10 filmes de terror que mais queimam calorias:

O Iluminado – 184 calorias

Cena de O Iluminado | Foto: Divulgação

Isolado nas montanhas do Colorado, o Hotel Overlook se torna o cenário do pesadelo vivido por Jack Torrance. Esperando superar o bloqueio criativo, ele aceita o cargo de caseiro durante o inverno e se muda para o local com a esposa Wendy e o filho Danny. À medida que o isolamento aumenta, forças sombrias ganham força, Jack mergulha na loucura e o que seria um recomeço se transforma em um violento jogo de sobrevivência para sua família.



Onde assistir: HBO Max

Tubarão – 161 calorias

Cena de Tubarão | Foto: Divulgação

Após um ataque brutal a banhistas, a tranquila praia da cidade de Amity, na Nova Inglaterra, se vê ameaçada por um gigantesco tubarão branco. O chefe de polícia Martin Brody tenta interditar o local, mas enfrenta a resistência do prefeito, que teme prejuízos ao turismo. Para conter o terror, Brody se une ao oceanógrafo Matt Hooper e ao caçador de tubarões Quint. Juntos, eles embarcam em uma perigosa caçada em alto-mar, sem imaginar o quão implacável será o confronto com a criatura.



Onde assistir: Netflix

O Exorcista – 158 calorias

Cena de O Exorcista | Foto: Divulgação

Uma atriz começa a perceber mudanças perturbadoras no comportamento de sua filha de 12 anos. À medida que os episódios se tornam mais violentos e inexplicáveis, ela recorre a um padre que também é psiquiatra. Convencido de que a garota está possuída por uma força demoníaca, ele convoca um exorcista experiente para enfrentar o mal que tomou conta da criança. Juntos, os dois sacerdotes iniciam uma batalha aterrorizante entre fé e possessão.



Onde assistir: HBO Max



Alien, o 8.º Passageiro – 152 calorias

Cena de Alien | Foto: Divulgação

Durante a viagem de volta à Terra, a tripulação do cargueiro espacial Nostromo é despertada por um misterioso sinal de socorro vindo de um planeta deserto. Ao investigar a origem da transmissão, um dos tripulantes é atacado por uma criatura desconhecida e leva, sem saber, um organismo letal para bordo. Dentro da nave, a forma alienígena cresce rapidamente e inicia uma caçada implacável aos membros da equipe, transformando a missão em uma luta desesperada pela sobrevivência.



Onde assistir: Disney+



Jogos Mortais – 133 calorias

Cena de Jogos Mortais | Foto: Divulgação

Dois homens acordam acorrentados em um banheiro como prisioneiros de um assassino em série que leva suas vítimas a situações limítrofes em um jogo macabro. Para sobreviver, eles terão de desvendar juntos as peças desse quebra-cabeças doentio.



Onde assistir: Grátis no MercadoPlay

A Hora do Pesadelo – 118 calorias

Cena de A Hora do Pesadelo | Foto: Divulgação

Um grupo de adolescentes começa a ser atormentado por pesadelos terríveis, onde são perseguidos por uma figura deformada com luvas de lâminas afiadas. As mortes nos sonhos logo se tornam reais, e os jovens percebem que, para sobreviver, precisam permanecer acordados.



Onde assistir: HBO Max



Atividade Paranormal – 111 calorias

Cena de Atividade Paranormal | Foto: Divulgação

Logo após se mudarem para uma nova casa, Katie e Micah começam a perceber estranhos eventos durante a noite. Desconfiados de uma presença sobrenatural, eles decidem instalar câmeras para registrar o que acontece enquanto dormem. No entanto, o que começa como uma simples tentativa de entender os fenômenos logo se transforma em um registro perturbador de uma força invisível e cada vez mais ameaçadora.



Onde assistir: Prime Video



A Bruxa de Blair – 105 calorias

Cena de A Bruxa de Blair | Foto: Divulgação

Três jovens cineastas desaparecem misteriosamente enquanto investigam a lenda da Bruxa de Blair, em uma floresta de Maryland. Anos depois, suas filmagens são encontradas, revelando os momentos finais da expedição e o terror que enfrentaram.



Onde assistir: Grátis no MercadoPlay



O Massacre da Serra Elétrica – 107 calorias

Cena de O Massacre da Serra Elétrica | Foto: Divulgação

Após suspeitas de vandalismo no túmulo de seu avô, Sally embarca em uma viagem com o irmão e alguns amigos até o interior do Texas. Durante o percurso, o grupo decide visitar a antiga fazenda da família, mas acaba cruzando o caminho de uma família de canibais que vive na casa vizinha. Entre eles está o perturbador Leatherface, um assassino que usa uma máscara feita com pele humana e transforma a visita em um pesadelo brutal.



Onde assistir: Grátis no MercadoPlay



[REC] – 101 calorias

Cena de [REC] | Foto: Divulgação

Uma jornalista e seu cinegrafista documentam o avanço de uma doença misteriosa que transforma pessoas em canibais violentos, colocando suas vidas em risco enquanto buscam a verdade por trás do surto.



Onde assistir: Prime Video

