Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUSTOS GARANTIDOS

10 filmes de terror que ajudam a queimar calorias, segundo pesquisa

Pesquisadores identificam que longas com sustos intensos aceleram o metabolismo

Por Beatriz Santos

28/07/2025 - 12:36 h | Atualizada em 28/07/2025 - 12:56
Assistir a um bom filme de terror pode ajudar a perder calorias
Assistir a um bom filme de terror pode ajudar a perder calorias -

Assistir a um bom filme de terror pode causar mais do que sustos, pode também ajudar a perder calorias. É o que aponta um estudo da Universidade de Westminster, no Reino Unido, que mediu a queima calórica de voluntários enquanto assistiam a clássicos do gênero.

De acordo com os pesquisadores, longas com muitos jump scares — sustos repentinos — aumentam a frequência cardíaca, liberam adrenalina e aceleram o metabolismo, promovendo a queima de calorias de forma semelhante a uma caminhada leve.

Leia Também:

Esse filme foi censurado por mostrar o caos escondido na Amazônia
10 filmes imperdíveis na Netflix que valem cada minuto do seu tempo
10 filmes de comédia na Netflix para rir até esquecer dos problemas

A pesquisa avaliou a resposta fisiológica de pessoas durante a exibição de filmes como O Iluminado, Tubarão e O Exorcista, os três mais eficientes em termos de gasto energético.

“Esse aumento do ritmo cardíaco e da liberação de adrenalina durante momentos de medo contribui para uma maior taxa metabólica e, consequentemente, maior gasto calórico”, explicou o Dr. Richard Mackenzie, especialista em metabolismo celular. Segundo o estudo, assistir a O Iluminado pode queimar até 184 calorias, o equivalente a uma barra pequena de chocolate.

Outros títulos que aparecem na lista incluem Alien, Jogos Mortais, A Hora do Pesadelo e Atividade Paranormal. No total, dez filmes foram analisados, e todos apresentaram aumento na queima calórica de cerca de um terço em relação ao estado de repouso.

Segundo a neuropsicóloga Kristen Knowles, da Queen Margaret University, o efeito está relacionado à produção de endorfinas e dopamina, hormônios associados ao prazer e ao alívio da dor.

“Ver filmes de terror pode melhorar a tolerância à dor e provocar respostas emocionais semelhantes às de atividades como paraquedismo”, afirmou. Knowles também destacou que esse tipo de experiência pode fortalecer a resiliência emocional das pessoas, já que simula situações de estresse de forma segura.

Top 10 filmes de terror que mais queimam calorias:

O Iluminado – 184 calorias

Cena de O Iluminado
Cena de O Iluminado | Foto: Divulgação

Isolado nas montanhas do Colorado, o Hotel Overlook se torna o cenário do pesadelo vivido por Jack Torrance. Esperando superar o bloqueio criativo, ele aceita o cargo de caseiro durante o inverno e se muda para o local com a esposa Wendy e o filho Danny. À medida que o isolamento aumenta, forças sombrias ganham força, Jack mergulha na loucura e o que seria um recomeço se transforma em um violento jogo de sobrevivência para sua família.

Onde assistir: HBO Max

Tubarão – 161 calorias

Cena de Tubarão
Cena de Tubarão | Foto: Divulgação

Após um ataque brutal a banhistas, a tranquila praia da cidade de Amity, na Nova Inglaterra, se vê ameaçada por um gigantesco tubarão branco. O chefe de polícia Martin Brody tenta interditar o local, mas enfrenta a resistência do prefeito, que teme prejuízos ao turismo. Para conter o terror, Brody se une ao oceanógrafo Matt Hooper e ao caçador de tubarões Quint. Juntos, eles embarcam em uma perigosa caçada em alto-mar, sem imaginar o quão implacável será o confronto com a criatura.

Onde assistir: Netflix

O Exorcista – 158 calorias

Cena de O Exorcista
Cena de O Exorcista | Foto: Divulgação

Uma atriz começa a perceber mudanças perturbadoras no comportamento de sua filha de 12 anos. À medida que os episódios se tornam mais violentos e inexplicáveis, ela recorre a um padre que também é psiquiatra. Convencido de que a garota está possuída por uma força demoníaca, ele convoca um exorcista experiente para enfrentar o mal que tomou conta da criança. Juntos, os dois sacerdotes iniciam uma batalha aterrorizante entre fé e possessão.

Onde assistir: HBO Max

Alien, o 8.º Passageiro – 152 calorias

Cena de Alien
Cena de Alien | Foto: Divulgação

Durante a viagem de volta à Terra, a tripulação do cargueiro espacial Nostromo é despertada por um misterioso sinal de socorro vindo de um planeta deserto. Ao investigar a origem da transmissão, um dos tripulantes é atacado por uma criatura desconhecida e leva, sem saber, um organismo letal para bordo. Dentro da nave, a forma alienígena cresce rapidamente e inicia uma caçada implacável aos membros da equipe, transformando a missão em uma luta desesperada pela sobrevivência.

Onde assistir: Disney+

Jogos Mortais – 133 calorias

Cena de Jogos Mortais
Cena de Jogos Mortais | Foto: Divulgação

Dois homens acordam acorrentados em um banheiro como prisioneiros de um assassino em série que leva suas vítimas a situações limítrofes em um jogo macabro. Para sobreviver, eles terão de desvendar juntos as peças desse quebra-cabeças doentio.

Onde assistir: Grátis no MercadoPlay

A Hora do Pesadelo – 118 calorias

Cena de A Hora do Pesadelo
Cena de A Hora do Pesadelo | Foto: Divulgação

Um grupo de adolescentes começa a ser atormentado por pesadelos terríveis, onde são perseguidos por uma figura deformada com luvas de lâminas afiadas. As mortes nos sonhos logo se tornam reais, e os jovens percebem que, para sobreviver, precisam permanecer acordados.

Onde assistir: HBO Max

Atividade Paranormal – 111 calorias

Cena de Atividade Paranormal
Cena de Atividade Paranormal | Foto: Divulgação

Logo após se mudarem para uma nova casa, Katie e Micah começam a perceber estranhos eventos durante a noite. Desconfiados de uma presença sobrenatural, eles decidem instalar câmeras para registrar o que acontece enquanto dormem. No entanto, o que começa como uma simples tentativa de entender os fenômenos logo se transforma em um registro perturbador de uma força invisível e cada vez mais ameaçadora.

Onde assistir: Prime Video

A Bruxa de Blair – 105 calorias

Cena de A Bruxa de Blair
Cena de A Bruxa de Blair | Foto: Divulgação

Três jovens cineastas desaparecem misteriosamente enquanto investigam a lenda da Bruxa de Blair, em uma floresta de Maryland. Anos depois, suas filmagens são encontradas, revelando os momentos finais da expedição e o terror que enfrentaram.

Onde assistir: Grátis no MercadoPlay

O Massacre da Serra Elétrica – 107 calorias

Cena de O Massacre da Serra Elétrica
Cena de O Massacre da Serra Elétrica | Foto: Divulgação

Após suspeitas de vandalismo no túmulo de seu avô, Sally embarca em uma viagem com o irmão e alguns amigos até o interior do Texas. Durante o percurso, o grupo decide visitar a antiga fazenda da família, mas acaba cruzando o caminho de uma família de canibais que vive na casa vizinha. Entre eles está o perturbador Leatherface, um assassino que usa uma máscara feita com pele humana e transforma a visita em um pesadelo brutal.

Onde assistir: Grátis no MercadoPlay

[REC] – 101 calorias

Cena de [REC]
Cena de [REC] | Foto: Divulgação

Uma jornalista e seu cinegrafista documentam o avanço de uma doença misteriosa que transforma pessoas em canibais violentos, colocando suas vidas em risco enquanto buscam a verdade por trás do surto.

Onde assistir: Prime Video

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cinema filmes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Assistir a um bom filme de terror pode ajudar a perder calorias
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Assistir a um bom filme de terror pode ajudar a perder calorias
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

Assistir a um bom filme de terror pode ajudar a perder calorias
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

Assistir a um bom filme de terror pode ajudar a perder calorias
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x