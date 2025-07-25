10 filmes de comédia na Netflix para rir até esquecer dos problemas

Cineinsite A TARDE reuniu uma seleção com 10 filmes de comédia disponíveis na Netflix - Foto: Divulgação

Escolher um filme para assistir nem sempre é tarefa fácil, especialmente quando a intenção é relaxar e dar boas risadas. Muita gente passa mais tempo navegando pelo catálogo do que realmente assistindo a algo. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE reuniu uma seleção com 10 comédias disponíveis na Netflix que prometem distrair a mente e render gargalhadas.

Seja para assistir sozinho ou com amigos, os títulos da lista oferecem diferentes estilos de humor, desde o escrachado até o mais ácido e inteligente. E para quem quer apenas um respiro leve no fim do dia, as comédias continuam sendo uma das apostas mais seguras, principalmente quando a ideia é esquecer um pouco dos problemas.

Com clássicos modernos, sátiras, histórias absurdas e tramas hilárias que envolvem casamentos, reality shows ou até zumbis, essa lista tem de tudo um pouco.



10 filmes bons de comédia na Netflix

Superbad – É Hoje

Dois adolescentes inseparáveis enxergam uma festa como a chance perfeita para se tornarem populares antes da formatura. Determinados a levar bebidas e impressionar as garotas, eles embarcam em uma jornada caótica repleta de confusões, encontros bizarros e dois policiais nada convencionais.



Zumbilândia

Em um mundo dominado por zumbis, um estudante ansioso por reencontrar a família, um caçador durão obcecado por bolinhos Twinkie e duas irmãs determinadas a chegar a um parque de diversões formam uma improvável aliança.



Juntos, eles cruzam os Estados Unidos enfrentando perigos, dilemas e muitas risadas em uma aventura pós-apocalíptica cheia de ação e humor ácido.



A Grande Aposta

Michael Burry (Christian Bale), gestor de um fundo de investimentos, percebe sinais de que o sistema imobiliário dos Estados Unidos está prestes a desmoronar e aposta bilhões contra o mercado.



A atitude inusitada chama a atenção do corretor Jared Vennett (Ryan Gosling), que decide lucrar com a previsão e convence o amargurado Mark Baum (Steve Carell) a embarcar na jogada. Ao mesmo tempo, dois jovens investidores descobrem a mesma oportunidade e recorrem ao recluso ex-banqueiro Ben Rickert (Brad Pitt) para entrar no jogo.



Missão Madrinha de Casamento

Annie está em meio ao caos: sua vida amorosa e profissional está desmoronando. Quando sua melhor amiga Lillian anuncia o noivado e a escolhe como madrinha, Annie se agarra à chance de fazer tudo dar certo. Mas seus planos vão por água abaixo ao conhecer Helen, uma socialite elegante e competitiva que também quer ser a melhor amiga da noiva.



Esposa de Mentirinha

Após uma decepção amorosa, o cirurgião plástico Danny Maccabee (Adam Sandler) adota o hábito de viver apenas relações casuais, sempre com uma desculpa na manga. Tudo muda quando ele conhece Palmer e acredita ter encontrado o amor verdadeiro.



Para não perder a chance, inventa uma mentira: diz ser casado, mas prestes a se divorciar. A farsa sai do controle quando ele precisa apresentar sua “ex-esposa”, ninguém menos que sua melhor amiga Katherine (Jennifer Aniston) e os filhos dela como se fossem da relação. A partir daí, a dupla se envolve em uma série de confusões hilárias para manter a história de pé.



As Branquelas

Após atrapalharem uma operação do FBI, os atrapalhados agentes Marcus e Kevin Copeland são rebaixados e recebem a missão de escoltar duas mimadas socialites até os Hamptons. Quando as jovens descobrem o plano, se recusam a ir, e, para salvar o emprego, os irmãos decidem assumir suas identidades.



Com perucas loiras, maquiagem exagerada e muitas confusões, eles se infiltram na alta sociedade para evitar um possível sequestro, enfrentando situações inusitadas enquanto tentam manter a farsa.

Eu, Tonya

Tonya Harding (Margot Robbie) revela desde criança um talento raro para a patinação artística no gelo, mas enfrenta uma infância marcada por abusos e humilhações da mãe controladora (Allison Janney).



Entre altos e baixos na carreira e um conturbado relacionamento com Jeff Gillooly (Sebastian Stan), Tonya se vê envolvida em um plano polêmico e controverso durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 1994. O filme mistura drama e humor ácido para contar uma história baseada em fatos reais.

Os Estagiários

Billy (Vince Vaughn) e Nick (Owen Wilson) são amigos de longa data e vendedores de relógios que veem seu mundo virar de cabeça para baixo quando a empresa onde trabalham fecha as portas.



Em busca de uma nova chance, conseguem inscrições para um programa de estágio no Google, mesmo sem experiência na área. Ao chegarem à sede da gigante da tecnologia, precisam enfrentar o desafio de competir com jovens muito mais jovens e preparados.

A Escolha Perfeita

O The Barden Bellas é um grupo formado apenas por garotas, que apostam no visual perfeito e em sucessos pop para atrair o público da escola. Entretanto, após uma apresentação desastrosa na competição de fim de ano, suas integrantes decidem repensar o grupo. É quando surge o convite para que Beca, uma DJ aspirante que não tem o menor interesse na vida colegial, integre a nova banda.



De início Beca descarta completamente o convite, mas após conhecer Jesse, que integra uma banda formada apenas por garotos, ela resolve aceitar o convite e passa a ajudar as integrantes do The Barden Bellas a encontrar um novo visual.

Os três filmes da franquia estão disponíveis na Netflix.

O Show de Truman - O Show da Vida

Truman Burbank (Jim Carrey) leva uma vida aparentemente comum como vendedor de seguros, casado com a dedicada Meryl, em uma cidade pacata e perfeita. No entanto, pequenos acontecimentos estranhos começam a despertar sua desconfiança.



Ao conhecer a enigmática Lauren, ele passa a questionar a realidade ao seu redor. A busca por respostas o leva a uma revelação chocante: toda a sua existência foi meticulosamente roteirizada e exibida ao vivo como o maior reality show da televisão.