IMPERDÍVEL

Só 6 episódios: essa série de suspense da Netflix vai te surpreender

Com clima sombrio e reviravoltas familiares, produção conquista o terceiro lugar no ranking de séries mais assistidas na plataforma

Por Beatriz Santos

29/07/2025 - 10:33 h | Atualizada em 29/07/2025 - 11:13
Série é uma releitura moderna de uma obra dos anos 90
Se você é fã de suspense e procura uma série curta, mas impactante, a nova minissérie francesa Sob a Escuridão do Sol, lançada pela Netflix no último dia 9 de julho, pode ser exatamente o que está procurando. Com apenas seis episódios, a produção já chegou ao Top 3 das séries mais assistidas da plataforma e tem potencial para alcançar o topo.

Criada e escrita por Nils Antoine-Sambuc, Sob a Escuridão do Sol é uma releitura moderna de uma obra dos anos 90, adaptando os elementos clássicos do suspense para uma narrativa atual e envolvente.

10 filmes de comédia na Netflix para rir até esquecer dos problemas
Quatro episódios: essa série da Netflix é uma das melhores do catálogo
Três episódios: essa série escondida da Netflix impressiona com muito terror

A história acompanha Alba, uma jovem mãe em fuga com o filho, que encontra abrigo e trabalho em uma propriedade de flores em Grasse, na região da Provença.

O que começa como uma tentativa de recomeço logo vira um pesadelo. O dono da fazenda, Arnaud Lasserre, morre em circunstâncias suspeitas, e Alba se torna a principal suspeita.

A trama se intensifica quando é revelado que Lasserre deixou parte de seus bens para ela, despertando a desconfiança e o rancor dos filhos Lucie e Mathieu, além da esposa Béatrice. Com o apoio da neta de Arnaud, Manon, Alba mergulha nos segredos da família e descobre laços inesperados com a poderosa dinastia que a acolheu.

Com uma narrativa marcada por reviravoltas, flashbacks e trilha sonora intensa, a série se junta a outras produções recentes de suspense familiar que têm feito sucesso na Netflix, como 'A Reserva', 'Adolescência' e 'Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais'.

Fácil de maratonar, a produção entrega tensão e mistério em uma dose enxuta, mas suficiente para envolver o espectador e deixá-lo em dúvida até o episódio final.

x