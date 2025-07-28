PRODUÇÃO CURTA
Três episódios: essa série escondida da Netflix impressiona com muito terror
Lançada em 2020, a produção proporciona um nova versão de clássico
Por Agatha Victoria
Procurando uma série curta, fácil de maratonar, repleta de suspense, castelo sombrio, personagem assustador, sangue e muito terror? Esse tesouro escondido é exatamente o que você precisa.
Com apenas três episódios, a minissérie “Drácula” é uma adaptação do famoso romance que atravessou línguas e gerações.
Apesar de já ter sido adaptada inúmeras vezes, essa nova releitura surpreende e promete deixar você sem palavras.
Produzida pela BBC em parceria com a Netflix, a versão de 2020 moderniza o clássico de Bram Stoker, mantendo a essência do vampiro mais famoso do mundo e o transformando em algo novo, ousado e atual.
Ambientada no final do século XIX, a história começa quando o advogado inglês Jonathan Harker (John Heffernan) viaja à Transilvânia para conhecer seu novo cliente: o misterioso Conde Drácula (Claes Bang).
Série da Netflix tem castelo
Após passar um mês no castelo, Harker aparece em um convento na Hungria, em péssimo estado de saúde. Lá, é acolhido pela irmã Agatha (Dolly Wells), uma freira intrigante e perspicaz, que tenta ajudá-lo a recuperar suas memórias.
Durante a conversa, ele revela que a sua curiosidade o levou a descobrir coisas muito piores do que imaginava.
A minissérie divide opiniões, enquanto alguns elogiam a abordagem inovadora: “Particularmente, eu gostei muito. Já existem tantos filmes e livros sobre Drácula, por que não inovar um pouco?”.
Outros se decepcionam com o rumo da trama: “Uma grande promessa que não se cumpre no restante da série, o que é frustrante".
