Três episódios: essa série escondida da Netflix impressiona com muito terror

Série foi lançada em 2020 - Foto: Reprodução| Netflix

Procurando uma série curta, fácil de maratonar, repleta de suspense, castelo sombrio, personagem assustador, sangue e muito terror? Esse tesouro escondido é exatamente o que você precisa.

Com apenas três episódios, a minissérie “Drácula” é uma adaptação do famoso romance que atravessou línguas e gerações.

Apesar de já ter sido adaptada inúmeras vezes, essa nova releitura surpreende e promete deixar você sem palavras.

Produzida pela BBC em parceria com a Netflix, a versão de 2020 moderniza o clássico de Bram Stoker, mantendo a essência do vampiro mais famoso do mundo e o transformando em algo novo, ousado e atual.

Ambientada no final do século XIX, a história começa quando o advogado inglês Jonathan Harker (John Heffernan) viaja à Transilvânia para conhecer seu novo cliente: o misterioso Conde Drácula (Claes Bang).

Série da Netflix tem castelo

Após passar um mês no castelo, Harker aparece em um convento na Hungria, em péssimo estado de saúde. Lá, é acolhido pela irmã Agatha (Dolly Wells), uma freira intrigante e perspicaz, que tenta ajudá-lo a recuperar suas memórias.

Durante a conversa, ele revela que a sua curiosidade o levou a descobrir coisas muito piores do que imaginava.

A minissérie divide opiniões, enquanto alguns elogiam a abordagem inovadora: “Particularmente, eu gostei muito. Já existem tantos filmes e livros sobre Drácula, por que não inovar um pouco?”.

Outros se decepcionam com o rumo da trama: “Uma grande promessa que não se cumpre no restante da série, o que é frustrante".