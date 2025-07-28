Filme gravado na Bahia traz busca de vingança no sertão

A produtora Têm Dendê deu início às gravações do novo longa-metragem "O Tempo à Faca" - Foto: Divulgação | Aryellson Carvalho e Antonny Carvalho

A produtora Têm Dendê deu início às gravações do novo longa-metragem "O Tempo à Faca", obra original assinada por Ruy Guerra. A direção é de Diogo Oliveira, com produção executiva de Vânia Lima e direção de produção de Bruno Ramos. As filmagens ocorrem nas cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE).

O filme narra a história de dois personagens em conflito com seus códigos de honra e desejos, ambientada no calor e na crueza do sertão nordestino.

A produtora executiva Vânia Lima comenta sobre a proposta do filme: “Nessas duas histórias que questionam o destino, o desejo e a honra, Ruy e Diogo Oliveira nos convidam a mergulhar em nós mesmos e em como o tempo é sempre a mola que impulsiona ou estaciona a jornada.”

Ela ainda destaca o gênero da obra e como o cinema brasileiro tem se reinventado:

“Torcer pela mudança ou pelo destino predeterminado dos personagens é o convite deste filme, que tem como gênero um western moldado à brasileira, um ‘Nordestern’, que bebe na fonte do Cinema Novo do próprio Ruy Guerra , sendo reinventado pelo olhar contemporâneo de Diogo Oliveira, um diretor que trabalhou boa parte da sua carreira ao lado de Ruy”, afirma.

O elenco conta com nomes como Agatha Moreira, que interpreta Neta, personagem que percorre as estradas em busca de vingança, ao lado de Solange, vivida por Uiliana Lima. O velho jagunço Deodato Cruz, interpretado por Júlio Adrião, Núbia por Nina Andrade, Elomar Santos por Carlos Betão e Floro Xavier interpretado por Vertin Moura.

Bruno Ramos, diretor de produção, destaca o envolvimento das cidades nas filmagens:

“Gravar em Juazeiro e Petrolina, no sertão nordestino, torna tudo ainda mais especial e desafiador. O projeto está sendo muito bem recebido nas cidades. Em Juazeiro, que se tornou nossa base, temos envolvido a comunidade em todas as etapas de produção. Serão cerca de 120 profissionais envolvidos nas diárias de gravação, e esperamos construir um filme que apresente esse universo e dialogue com essas comunidades”, revela.

Reencontro da Têm Dendê com Ruy Guerra

O projeto marca uma nova parceria entre a Têm Dendê e o consagrado dramaturgo Ruy Guerra, nascido em Moçambique e radicado no Brasil desde 1958.

Guerra dirigiu seu primeiro filme no país, "Os Cafajestes", em 1962, consolidando-se como um dos principais nomes do Cinema Novo. Em 2014, colaborou com a Tem Dendê no curta "Dia de Cão" e, em 2017, na série "Gravador de Histórias".

Com uma carreira premiada nacional e internacionalmente, incluindo reconhecimentos na Alemanha, França, Estados Unidos e Rússia, Ruy Guerra soma mais uma obra ao seu legado.

Neste novo trabalho, a direção no set fica a cargo de Diogo Oliveira, que também assina o roteiro junto a Guerra. Além de O Tempo à Faca, Oliveira dirigiu o longa biográfico "O Homem que Matou John Wayne", sobre o próprio Ruy Guerra, e roteirizou "Quase Memória". Com a Tem Dendê, dirige ainda as duas temporadas da série Memórias do Brasil.

Diogo comenta sobre a experiência:

“O convite para dividir a criação deste universo e, depois, assumir a direção no set me deixou muito feliz e com a responsabilidade de construir a partir do que desenvolvemos eu e Ruy. O Tempo à Faca acontece em três tempos distintos passado, presente e imaginário. Esse espaço entre realidade e sonho sempre me instigou a criar, e é um dos pontos altos do filme”, afirma.