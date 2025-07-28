Menu
MOSTRA INTERNACIONAL

Filmes africanos serão exibidos de graça em bairros de Salvador

Mostra leva sessões gratuitas a Alagados, Cajazeiras e Engenho Velho de Brotas

Por Beatriz Santos

28/07/2025 - 9:49 h
A curadoria foi voltada principalmente para jovens
A curadoria foi voltada principalmente para jovens

Três bairros periféricos de Salvador vão receber, entre os dias 31 de julho e 8 de agosto, sessões gratuitas de filmes africanos contemporâneos. A ação faz parte da estreia da Mostra nos Bairros, iniciativa inédita da Mostra de Cinemas Africanos (MCA).

A proposta leva produções do continente africano a locais onde o cinema raramente chega: o Espaço Cultural Alagados (Uruguai), o Espaço Boca de Brasa (Cajazeiras) e a Fundação Pierre Verger (Engenho Velho de Brotas).

Com uma curadoria voltada principalmente para jovens, a programação inclui dez exibições de quatro longas-metragens africanos, abordando temas como amadurecimento, pertencimento e ancestralidade.

Estão entre os filmes selecionados: Kasala (Nigéria), de Ema Edosio; Wallay (França/Catar), de Berni Goldblat; Supa Modo (Quênia/Alemanha), de Likarion Wainaina; e Martha & Niki (Suécia), de Tora Mårtens.

A iniciativa também serve como uma prévia da programação oficial da MCA, festival internacional que acontecerá de 10 a 24 de setembro em Salvador, Cachoeira e no Rio de Janeiro, e em outubro, em São Paulo. Esta será a oitava edição do evento, que este ano terá como foco o cinema nigeriano.

A idealizadora da mostra, Ana Camila Esteves, afirma que a ação representa a realização de um antigo desejo: “Uma vontade que sempre tivemos foi de levar filmes africanos para espaços culturais parceiros na cidade de Salvador. Este ano, com a Dan Território de Criação assumindo nossa realização, conseguimos avançar nesse sonho, e estamos só começando”, afirma.

Ana Camila também destaca que o projeto visa criar conexões reais com os territórios: “Os filmes foram pensados para um público jovem, mas as sessões são abertas para qualquer idade.”

A Mostra nos Bairros é realizada pela Ana Camila Comunicação e Cultura e pela Dan Território de Criação. Em Salvador, o evento integra a Temporada França-Brasil 2025, iniciativa que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

Serviço

Mostra de Cinemas Africanos 2025 - Mostra nos Bairros

Data: 31 de julho a 8 de agosto

Sessões:

  • Espaço Cultural Alagados (Uruguai) - 31/07 e 1/08, 15h30 e 19h;
  • Espaço Boca de Brasa (Cajazeiras) - 5 e 6/08, 14h e 19h;
  • Fundação Pierre Verger (Engenho Velho de Brotas) - 7 e 8/08, 18h.

Programação: Disponível no site oficial da mostra

Entrada Gratuita

Classificação: 14 anos

Informações: No Instagram @mostradecinemasafricanos

