Filmes africanos serão exibidos de graça em bairros de Salvador

A curadoria foi voltada principalmente para jovens - Foto: Divulgação

Três bairros periféricos de Salvador vão receber, entre os dias 31 de julho e 8 de agosto, sessões gratuitas de filmes africanos contemporâneos. A ação faz parte da estreia da Mostra nos Bairros, iniciativa inédita da Mostra de Cinemas Africanos (MCA).

A proposta leva produções do continente africano a locais onde o cinema raramente chega: o Espaço Cultural Alagados (Uruguai), o Espaço Boca de Brasa (Cajazeiras) e a Fundação Pierre Verger (Engenho Velho de Brotas).

Com uma curadoria voltada principalmente para jovens, a programação inclui dez exibições de quatro longas-metragens africanos, abordando temas como amadurecimento, pertencimento e ancestralidade.

Estão entre os filmes selecionados: Kasala (Nigéria), de Ema Edosio; Wallay (França/Catar), de Berni Goldblat; Supa Modo (Quênia/Alemanha), de Likarion Wainaina; e Martha & Niki (Suécia), de Tora Mårtens.

A iniciativa também serve como uma prévia da programação oficial da MCA, festival internacional que acontecerá de 10 a 24 de setembro em Salvador, Cachoeira e no Rio de Janeiro, e em outubro, em São Paulo. Esta será a oitava edição do evento, que este ano terá como foco o cinema nigeriano.

A idealizadora da mostra, Ana Camila Esteves, afirma que a ação representa a realização de um antigo desejo: “Uma vontade que sempre tivemos foi de levar filmes africanos para espaços culturais parceiros na cidade de Salvador. Este ano, com a Dan Território de Criação assumindo nossa realização, conseguimos avançar nesse sonho, e estamos só começando”, afirma.

Ana Camila também destaca que o projeto visa criar conexões reais com os territórios: “Os filmes foram pensados para um público jovem, mas as sessões são abertas para qualquer idade.”

A Mostra nos Bairros é realizada pela Ana Camila Comunicação e Cultura e pela Dan Território de Criação. Em Salvador, o evento integra a Temporada França-Brasil 2025, iniciativa que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.