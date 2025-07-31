Menu
PREMIAÇÃO IMPORTANTE

Ainda Estou Aqui é o maior vencedor do Grande Otelo 2025

Filme fez o rapa e levou 16 estatuetas para casa

Por Edvaldo Sales

31/07/2025 - 7:56 h
Ainda Estou Aqui foi o grande vencedor do Prêmio Grande Otelo 2025
Ainda Estou Aqui foi o grande vencedor do Prêmio Grande Otelo 2025

O maior vencedor do Prêmio Grande Otelo 2025, realizado na noite de quarta-feira, 30, foi ‘Ainda Estou Aqui’. Concorrente em 16 categorias, o filme venceu em 13, com destaque para Melhor Diretor (Walter Salles), Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Ator (Selton Mello).

Já o filme ‘Malu’ foi o segundo maior vencedor da noite, com três prêmios: Melhor Primeira Direção, Melhor Roteiro Original e Melhor Atriz Coadjuvante (Juliana Carneiro da Cunha).

Confira os vencedores do Prêmio Grande Otelo 2025:

MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO

  • Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
  • Baby
  • Kasa Branca
  • Malu
  • Motel Destino

MELHOR DIREÇÃO

  • Andrucha Waddington por Vitória
  • Érico Rassi por Oeste Outra Vez
  • Karim Aïnouz por Motel Destino
  • Marcelo Caetano por Baby
  • Walter Salles por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)

MELHOR PRIMEIRA DIREÇÃO DE LONGA-METRAGEM

  • Alessandra Dorgan por Luiz Melodia - No Coração do Brasil
  • Dira Paes por Pasárgada
  • João Cândido Zacharias por A Herança
  • Lucas H. Rossi dos Santos por Othelo, O Grande
  • Pedro Freire por Malu (VENCEDOR)

MELHOR ATRIZ DE LONGA-METRAGEM

  • Andrea Beltrão por Avenida Beira-Mar
  • Dira Paes por Pasárgada
  • Fernanda Torres por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
  • Grace Passô por O Dia que te Conheci
  • Yara de Novaes por Malu

MELHOR ATOR DE LONGA-METRAGEM

  • Ângelo Antônio por Oeste Outra Vez
  • Caio Blat por Grande Sertão
  • Fabio Assunção por Motel Destino
  • João Pedro Mariano por Baby
  • Matheus Nachtergaele por O Auto da Compadecida 2
  • Selton Mello por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE DE LONGA-METRAGEM

  • Bárbara Luz por Ainda Estou Aqui
  • Carol Duarte por Malu
  • Juliana Carneiro da Cunha por Malu (VENCEDOR)
  • Linn da Quebrada por Vitória
  • Valentina Herszage por Ainda Estou Aqui

MELHOR ATOR COADJUVANTE DE LONGA-METRAGEM

  • Antonio Pitanga por Oeste Outra Vez
  • Átila Bee por Malu
  • Babu Santana por Oeste Outra Vez
  • Humberto Carrão por Ainda Estou Aqui
  • Ricardo Teodoro por Baby (VENCEDOR)

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

  • André Novais Oliveira por O Dia Que Te Conheci
  • Érico Rassi por Oeste Outra Vez
  • Luciano Vidigal por Kasa Branca
  • Marcelo Caetano e Gabriel Dominges por Baby
  • Pedro Freire por Malu (VENCEDOR)

MELHOR LONGA-METRAGEM DE DOCUMENTÁRIO

  • 3 Obás de Xangô (VENCEDOR)
  • Assexybilidade
  • Luiz Melodia - No Coração do Brasil
  • Fernanda Young - Foge-me ao Controle
  • Milton Bituca Nascimento
  • Othelo, o Grande

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

  • Bia Lessa - adaptado da obra “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa - por O Diabo na Rua no Meio do Redemunho
  • Guel Arraes e Jorge Furtado - adaptado da obra “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa - por Grande Sertão
  • Marcelo Gomes, Maria Camargo e Gustavo Campos - adaptado da obra “Relato de Um Certo Oriente”, de Milton Hatoum - por Retrato de Um Certo Oriente
  • Murilo Hauser e Heitor Lorega - baseado no livro “Ainda Estou Aqui”, de Marcelo Rubens Paiva - por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
  • Sérgio Machado - inspirado na obra “Arca de Noé”, de Vinícius de Moraes - por Arca de Noé

MELHOR LONGA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

  • Abá e Sua Banda
  • Arca de Noé (VENCEDOR)
  • O Sonho de Clarice
  • Placa Mãe
  • Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca

MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL

  • Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa (VENCEDOR)
  • Princesa Adormecida
  • Tudo por um Popstar 2

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE FICÇÃO DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING

  • Cidade de Deus: A Luta Não Para - 1ª Temporada (HBO e HBO Max)
  • Impuros - 5ª Temporada (Disney+)
  • Os Outros - 2ª Temporada (Globoplay)
  • Os Quatro da Candelária - 1ª Temporada (Netflix)
  • Senna (Netflix) (VENCEDOR)

MELHOR ATRIZ DE SÉRIE DE FICÇÃO PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING

  • Adriana Esteves por Os Outros (VENCEDOR)
  • Alice Wegmann por Rensga Hits
  • Andréia Horta por Cidade de Deus: A Luta Não Para
  • Letícia Colin por Os Outros
  • Roberta Rodrigues por Cidade de Deus: A Luta Não Para

MELHOR ATOR DE SÉRIE DE FICÇÃO PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING

  • Andrei Marques por Os Quatro da Candelária
  • Eduardo Sterblitch por Os Outros
  • Gabriel Leone por Dom
  • Gabriel Leone por Senna (VENCEDOR)
  • Matheus Nachtergaele por Chabadabadá

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE DOCUMENTÁRIO DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING

  • Bateau Mouche - O Naufrágio da Justiça (HBO e HBO Max)
  • Falas Negras - 4ª Temporada (TV Globo) (VENCEDOR)
  • Maníaco do Parque - A história não contada (Amazon Prime)
  • Romário - O Cara - 1ª Temporada (HBO Max)
  • Viva o Cinema! Uma História da Mostra de São Paulo (HBO e HBO Max)

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE ANIMAÇÃO DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING

  • Astronauta - 1ª Temporada (HBO e HBO Max)
  • Cosmo, o Cosmonauta - 1ª Temporada (Cartoonito)
  • Gildo - 1ª Temporada (TV Brasil)
  • Irmão do Jorel - 5ª Temporada (HBO Max e Cartoon Network) (VENCEDOR)
  • Lino - Meu Pai é Fera - 1ª Temporada (Disney+)
  • O Show da Luna! - 8ª Temporada (Discovery Kids)
  • Vovó Tatá - 1ª Temporada (Gloobinho e Globoplay)

MELHOR EFEITO VISUAL

  • Ailton Piuí e João Paulo Geraldo por Retrato de Um Certo Oriente
  • Claudio Peralta por Ainda Estou Aqui(VENCEDOR)
  • Claudio Peralta por O Auto da Compadecida 2
  • Claudio Peralta por Vitória
  • Eduardo Schaal, Guilherme Ramalho e Hugo Gurgel por Grande Sertão
  • Guilherme Ramalho, Hugo Gurgel e François Puren por Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa

MELHOR LONGA-METRAGEM IBERO-AMERICANO

  • El Jockey (Argentina)
  • Estimados Señores (Colômbia)
  • Grand Tour (Portugal) (VENCEDOR)
  • La Infiltrada (Espanha)
  • Sujo (México)

MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA

  • Adrian Teijido por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
  • André Carvalheira por Oeste Outra Vez
  • Gustavo Habda por Grande Sertão
  • Gustavo Habda por O Auto da Compadecida 2
  • Hélène Louvart por Motel Destino
  • Joana Luz e Pedro Sotero por Baby
  • Mauro Pinheiro Jr. por Malu

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

  • Camila Moussallem por As Polacas
  • Carlos Conti por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
  • Carol Tanajura por Oeste Outra Vez
  • Elsa Romero por Malu
  • Marcos Pedroso por Motel Destino

MELHOR FIGURINO

  • Aline Canella por A Batalha da Rua Maria Antônia
  • Cao Albuquerque e Diana Leste por Grande Sertão
  • Claudia Kopke por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
  • Emilia Duncan por O Auto da Compadecida 2
  • Gabriela Campos por Baby
  • Kika Lopes e Ananda Frazão por Motel Destino

MELHOR MAQUIAGEM

  • Ana Pieroni por Oeste Outra Vez
  • Marcos Freire por Malu
  • Marisa Amenta e Luigi Rochetti por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
  • Rosemary Paiva por Grande Sertão
  • Rosemary Paiva por O Auto da Compadecida 2

MELHOR MONTAGEM

  • Affonso Gonçalves por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
  • André Finotti por 3 Obás de Xangô
  • Cristina Amaral por Cidade; Campo
  • Fabian Remy por Baby
  • Fabio Jordão por O Auto da Compadecida 2
  • Marilia Moraes por Malu

MELHOR SOM

  • Abrão Antunes, Miriam Biderman, Ricardo Reis e Toco Cerqueira por Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa
  • Caio Gox, André Tadeu e Carlos Paes por Arca de Noé
  • Jorge Rezende, Jorge Vaz, Miriam Biderman, Ricardo Reis e Toco Cerqueira por Meu Sangue Ferve Por Você
  • Jorge Saldanha, Alessandro Laroca e Eduardo Virmond Lima por Vitória
  • Laura Zimmerman e Stéphane Thiébaut por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
  • Marcel Costa e Daniel Turini por Malu
  • Moabe Filho, Pedro Moreira, Waldir Xavier e Adrian Baumeister por Motel Destino

MELHOR TRILHA SONORA

  • Amine Bouhafa por Motel Destino
  • André Abujamra e Mateu Alves por O Clube das Mulheres de Negócios
  • Antonio Pinto por A Batalha da Rua Maria Antônia
  • Antonio Pinto por Vitória
  • Beto Villares por Grande Sertão
  • Guilherme Garbato por Oeste Outra Vez
  • Warren Ellis por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)

MELHOR CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO

  • E Seu Corpo é Belo
  • Helena de Guaratiba (VENCEDOR)
  • O Lado de Fora Fica Aqui Dentro
  • Quando Aqui
  • Zagêro

MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

  • A Noite das Garrafadas
  • Eu Fui Assistente do Eduardo Coutinho
  • Mar de Dentro
  • Vento Dourado
  • Você (VENCEDOR)
  • Vollúpya

MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

  • A Menina e o Pote (VENCEDOR)
  • Eu e o Boi, o Boi e Eu
  • Eu Sou um Pastor Alemão
  • Hoje Eu Só Volto Amanhã
  • Kabuki
  • Menino Monstro
  • Posso Contar nos Dedos
  • Receita de Vó

VOTO POPULAR

  • 3 Obás de Xangô
  • Ainda Estou Aqui
  • Assexybilidade
  • Baby
  • Câncer Com Ascendente Em Virgem
  • Estômago 2 – O Poderoso Chef
  • Fernanda Young – Foge-me ao Controle
  • Kasa Branca
  • Luiz Melodia – No Coração do Brasil
  • Malu
  • Milton Bituca Nascimento (VENCEDOR)
  • Motel Destino
  • O Auto da Compadecida 2
  • O Dia Que Te Conheci
  • Othelo, O Grande

x