Ainda Estou Aqui é o maior vencedor do Grande Otelo 2025
Filme fez o rapa e levou 16 estatuetas para casa
Por Edvaldo Sales
O maior vencedor do Prêmio Grande Otelo 2025, realizado na noite de quarta-feira, 30, foi ‘Ainda Estou Aqui’. Concorrente em 16 categorias, o filme venceu em 13, com destaque para Melhor Diretor (Walter Salles), Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Ator (Selton Mello).
Já o filme ‘Malu’ foi o segundo maior vencedor da noite, com três prêmios: Melhor Primeira Direção, Melhor Roteiro Original e Melhor Atriz Coadjuvante (Juliana Carneiro da Cunha).
Confira os vencedores do Prêmio Grande Otelo 2025:
MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO
- Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
- Baby
- Kasa Branca
- Malu
- Motel Destino
MELHOR DIREÇÃO
- Andrucha Waddington por Vitória
- Érico Rassi por Oeste Outra Vez
- Karim Aïnouz por Motel Destino
- Marcelo Caetano por Baby
- Walter Salles por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
MELHOR PRIMEIRA DIREÇÃO DE LONGA-METRAGEM
- Alessandra Dorgan por Luiz Melodia - No Coração do Brasil
- Dira Paes por Pasárgada
- João Cândido Zacharias por A Herança
- Lucas H. Rossi dos Santos por Othelo, O Grande
- Pedro Freire por Malu (VENCEDOR)
MELHOR ATRIZ DE LONGA-METRAGEM
- Andrea Beltrão por Avenida Beira-Mar
- Dira Paes por Pasárgada
- Fernanda Torres por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
- Grace Passô por O Dia que te Conheci
- Yara de Novaes por Malu
MELHOR ATOR DE LONGA-METRAGEM
- Ângelo Antônio por Oeste Outra Vez
- Caio Blat por Grande Sertão
- Fabio Assunção por Motel Destino
- João Pedro Mariano por Baby
- Matheus Nachtergaele por O Auto da Compadecida 2
- Selton Mello por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
MELHOR ATRIZ COADJUVANTE DE LONGA-METRAGEM
- Bárbara Luz por Ainda Estou Aqui
- Carol Duarte por Malu
- Juliana Carneiro da Cunha por Malu (VENCEDOR)
- Linn da Quebrada por Vitória
- Valentina Herszage por Ainda Estou Aqui
MELHOR ATOR COADJUVANTE DE LONGA-METRAGEM
- Antonio Pitanga por Oeste Outra Vez
- Átila Bee por Malu
- Babu Santana por Oeste Outra Vez
- Humberto Carrão por Ainda Estou Aqui
- Ricardo Teodoro por Baby (VENCEDOR)
MELHOR ROTEIRO ORIGINAL
- André Novais Oliveira por O Dia Que Te Conheci
- Érico Rassi por Oeste Outra Vez
- Luciano Vidigal por Kasa Branca
- Marcelo Caetano e Gabriel Dominges por Baby
- Pedro Freire por Malu (VENCEDOR)
MELHOR LONGA-METRAGEM DE DOCUMENTÁRIO
- 3 Obás de Xangô (VENCEDOR)
- Assexybilidade
- Luiz Melodia - No Coração do Brasil
- Fernanda Young - Foge-me ao Controle
- Milton Bituca Nascimento
- Othelo, o Grande
MELHOR ROTEIRO ADAPTADO
- Bia Lessa - adaptado da obra “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa - por O Diabo na Rua no Meio do Redemunho
- Guel Arraes e Jorge Furtado - adaptado da obra “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa - por Grande Sertão
- Marcelo Gomes, Maria Camargo e Gustavo Campos - adaptado da obra “Relato de Um Certo Oriente”, de Milton Hatoum - por Retrato de Um Certo Oriente
- Murilo Hauser e Heitor Lorega - baseado no livro “Ainda Estou Aqui”, de Marcelo Rubens Paiva - por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
- Sérgio Machado - inspirado na obra “Arca de Noé”, de Vinícius de Moraes - por Arca de Noé
MELHOR LONGA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO
- Abá e Sua Banda
- Arca de Noé (VENCEDOR)
- O Sonho de Clarice
- Placa Mãe
- Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca
MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL
- Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa (VENCEDOR)
- Princesa Adormecida
- Tudo por um Popstar 2
MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE FICÇÃO DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING
- Cidade de Deus: A Luta Não Para - 1ª Temporada (HBO e HBO Max)
- Impuros - 5ª Temporada (Disney+)
- Os Outros - 2ª Temporada (Globoplay)
- Os Quatro da Candelária - 1ª Temporada (Netflix)
- Senna (Netflix) (VENCEDOR)
MELHOR ATRIZ DE SÉRIE DE FICÇÃO PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING
- Adriana Esteves por Os Outros (VENCEDOR)
- Alice Wegmann por Rensga Hits
- Andréia Horta por Cidade de Deus: A Luta Não Para
- Letícia Colin por Os Outros
- Roberta Rodrigues por Cidade de Deus: A Luta Não Para
MELHOR ATOR DE SÉRIE DE FICÇÃO PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING
- Andrei Marques por Os Quatro da Candelária
- Eduardo Sterblitch por Os Outros
- Gabriel Leone por Dom
- Gabriel Leone por Senna (VENCEDOR)
- Matheus Nachtergaele por Chabadabadá
MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE DOCUMENTÁRIO DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING
- Bateau Mouche - O Naufrágio da Justiça (HBO e HBO Max)
- Falas Negras - 4ª Temporada (TV Globo) (VENCEDOR)
- Maníaco do Parque - A história não contada (Amazon Prime)
- Romário - O Cara - 1ª Temporada (HBO Max)
- Viva o Cinema! Uma História da Mostra de São Paulo (HBO e HBO Max)
MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE ANIMAÇÃO DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING
- Astronauta - 1ª Temporada (HBO e HBO Max)
- Cosmo, o Cosmonauta - 1ª Temporada (Cartoonito)
- Gildo - 1ª Temporada (TV Brasil)
- Irmão do Jorel - 5ª Temporada (HBO Max e Cartoon Network) (VENCEDOR)
- Lino - Meu Pai é Fera - 1ª Temporada (Disney+)
- O Show da Luna! - 8ª Temporada (Discovery Kids)
- Vovó Tatá - 1ª Temporada (Gloobinho e Globoplay)
MELHOR EFEITO VISUAL
- Ailton Piuí e João Paulo Geraldo por Retrato de Um Certo Oriente
- Claudio Peralta por Ainda Estou Aqui(VENCEDOR)
- Claudio Peralta por O Auto da Compadecida 2
- Claudio Peralta por Vitória
- Eduardo Schaal, Guilherme Ramalho e Hugo Gurgel por Grande Sertão
- Guilherme Ramalho, Hugo Gurgel e François Puren por Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa
MELHOR LONGA-METRAGEM IBERO-AMERICANO
- El Jockey (Argentina)
- Estimados Señores (Colômbia)
- Grand Tour (Portugal) (VENCEDOR)
- La Infiltrada (Espanha)
- Sujo (México)
MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA
- Adrian Teijido por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
- André Carvalheira por Oeste Outra Vez
- Gustavo Habda por Grande Sertão
- Gustavo Habda por O Auto da Compadecida 2
- Hélène Louvart por Motel Destino
- Joana Luz e Pedro Sotero por Baby
- Mauro Pinheiro Jr. por Malu
MELHOR DIREÇÃO DE ARTE
- Camila Moussallem por As Polacas
- Carlos Conti por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
- Carol Tanajura por Oeste Outra Vez
- Elsa Romero por Malu
- Marcos Pedroso por Motel Destino
MELHOR FIGURINO
- Aline Canella por A Batalha da Rua Maria Antônia
- Cao Albuquerque e Diana Leste por Grande Sertão
- Claudia Kopke por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
- Emilia Duncan por O Auto da Compadecida 2
- Gabriela Campos por Baby
- Kika Lopes e Ananda Frazão por Motel Destino
MELHOR MAQUIAGEM
- Ana Pieroni por Oeste Outra Vez
- Marcos Freire por Malu
- Marisa Amenta e Luigi Rochetti por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
- Rosemary Paiva por Grande Sertão
- Rosemary Paiva por O Auto da Compadecida 2
MELHOR MONTAGEM
- Affonso Gonçalves por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
- André Finotti por 3 Obás de Xangô
- Cristina Amaral por Cidade; Campo
- Fabian Remy por Baby
- Fabio Jordão por O Auto da Compadecida 2
- Marilia Moraes por Malu
MELHOR SOM
- Abrão Antunes, Miriam Biderman, Ricardo Reis e Toco Cerqueira por Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa
- Caio Gox, André Tadeu e Carlos Paes por Arca de Noé
- Jorge Rezende, Jorge Vaz, Miriam Biderman, Ricardo Reis e Toco Cerqueira por Meu Sangue Ferve Por Você
- Jorge Saldanha, Alessandro Laroca e Eduardo Virmond Lima por Vitória
- Laura Zimmerman e Stéphane Thiébaut por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
- Marcel Costa e Daniel Turini por Malu
- Moabe Filho, Pedro Moreira, Waldir Xavier e Adrian Baumeister por Motel Destino
MELHOR TRILHA SONORA
- Amine Bouhafa por Motel Destino
- André Abujamra e Mateu Alves por O Clube das Mulheres de Negócios
- Antonio Pinto por A Batalha da Rua Maria Antônia
- Antonio Pinto por Vitória
- Beto Villares por Grande Sertão
- Guilherme Garbato por Oeste Outra Vez
- Warren Ellis por Ainda Estou Aqui (VENCEDOR)
MELHOR CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO
- E Seu Corpo é Belo
- Helena de Guaratiba (VENCEDOR)
- O Lado de Fora Fica Aqui Dentro
- Quando Aqui
- Zagêro
MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO
- A Noite das Garrafadas
- Eu Fui Assistente do Eduardo Coutinho
- Mar de Dentro
- Vento Dourado
- Você (VENCEDOR)
- Vollúpya
MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO
- A Menina e o Pote (VENCEDOR)
- Eu e o Boi, o Boi e Eu
- Eu Sou um Pastor Alemão
- Hoje Eu Só Volto Amanhã
- Kabuki
- Menino Monstro
- Posso Contar nos Dedos
- Receita de Vó
VOTO POPULAR
- 3 Obás de Xangô
- Ainda Estou Aqui
- Assexybilidade
- Baby
- Câncer Com Ascendente Em Virgem
- Estômago 2 – O Poderoso Chef
- Fernanda Young – Foge-me ao Controle
- Kasa Branca
- Luiz Melodia – No Coração do Brasil
- Malu
- Milton Bituca Nascimento (VENCEDOR)
- Motel Destino
- O Auto da Compadecida 2
- O Dia Que Te Conheci
- Othelo, O Grande
