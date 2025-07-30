CINEINSITE
Conheça filme de terror que estreou com 100% da aprovação dos críticos
O segundo semestre de 2025 será agitado para quem gosta de filmes de terror
Por Everton Santos
Os amantes de filmes de terror terão um segundo semestre agitado nos cinemas neste segundo semestre. Longas como O Telefone Preto 2, Faça Ela Voltar e Invocação do Mal 4: O Último Ritual serão lançados ainda em 2025. No momento, quem está roubando a cena é A Hora do Mal.
O filme é dirigido por Zach Cregger, de Noites Brutais e teve 100% de aprovação nas primeiras análises de críticos de cinema, no Rotten Tomatoes, site especializado em filmes e séries.
A trama conta a história de crianças de uma mesma sala de aula que desaparecem misteriosamente, exceto uma, na mesma noite e exatamente no mesmo horário. A comunidade da cidade fica se perguntando quem ou o que está por trás do desaparecimento. O filme estreia no dia 7 de agosto.
A Hora do Mal aposta em um roteiro que costuma chamar a atenção do público em filmes de terror que utilizam crianças. Isso ocorreu em O Exorcista, Sexto Sentido, A Profecia, Colheita Maldita, Cemitério Maldito, entre outros.
Veja os filmes de terror que ainda serão lançados em 2025
O ritual (31 de julho)
Os Enforcados (14 de agosto)
Juntos (14 de agosto)
Faça Ela Voltar (21 de agosto)
Invocação do Mal 4: O Último Ritual (4 de setembro)
Him (18 de setembro)
O Telefone Preto 2 (16 de outubro)
A Própria Carne (30 de outubro)
Frankenstein de Guillermo Del Toro (novembro)
Five Nights at Freddy’s 2 (4 de dezembro)
