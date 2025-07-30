Menu
CINEINSITE

Conheça filme de terror que estreou com 100% da aprovação dos críticos

O segundo semestre de 2025 será agitado para quem gosta de filmes de terror

Por Everton Santos

30/07/2025 - 18:47 h
A Hora do Mal será lançado em agosto
A Hora do Mal será lançado em agosto

Os amantes de filmes de terror terão um segundo semestre agitado nos cinemas neste segundo semestre. Longas como O Telefone Preto 2, Faça Ela Voltar e Invocação do Mal 4: O Último Ritual serão lançados ainda em 2025. No momento, quem está roubando a cena é A Hora do Mal.

O filme é dirigido por Zach Cregger, de Noites Brutais e teve 100% de aprovação nas primeiras análises de críticos de cinema, no Rotten Tomatoes, site especializado em filmes e séries.

A trama conta a história de crianças de uma mesma sala de aula que desaparecem misteriosamente, exceto uma, na mesma noite e exatamente no mesmo horário. A comunidade da cidade fica se perguntando quem ou o que está por trás do desaparecimento. O filme estreia no dia 7 de agosto.

A Hora do Mal aposta em um roteiro que costuma chamar a atenção do público em filmes de terror que utilizam crianças. Isso ocorreu em O Exorcista, Sexto Sentido, A Profecia, Colheita Maldita, Cemitério Maldito, entre outros.

Veja os filmes de terror que ainda serão lançados em 2025

O ritual (31 de julho)

Os Enforcados (14 de agosto)

Juntos (14 de agosto)

Faça Ela Voltar (21 de agosto)

Invocação do Mal 4: O Último Ritual (4 de setembro)

Him (18 de setembro)

O Telefone Preto 2 (16 de outubro)

A Própria Carne (30 de outubro)

Frankenstein de Guillermo Del Toro (novembro)

Five Nights at Freddy’s 2 (4 de dezembro)

Tags:

A hora do Mal cinema filme de terror Rotten Tomatoes

x