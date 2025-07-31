VEM AÍ!
O filme da Netflix sobre uma das maiores paixões dos brasileiros
Filme vai ser lançado em breve
Por Edvaldo Sales
Considerada uma das maiores paixões dos brasileiros, os doguinhos caramelos vão se sentir representados com ‘Caramelo’, um dos próximos lançamentos da Netflix. O filme ganhou as suas primeiras imagens oficiais nesta quinta-feira, 31, data em que é celebrado o Dia do SRD (sem raça definida) que, entre os cães representam 26% da população pet, de acordo com levantamento feito pela PetLove, o PetCenso 2025.
Qual a história de Caramelo?
Estrelado por Rafa Vitti, o longa, que é uma homenagem aos vira-latas, contará uma história de amizade entre um chef de cozinha e seu fiel companheiro, Amendoim. O rapaz, que está prestes a realizar o sonho de abrir um restaurante, vê sua vida virar de ponta cabeça após um diagnóstico inesperado. Com a ajuda do amigo de quatro patas, ele embarca em uma jornada de redescoberta e aventura.
Nas primeiras imagens liberadas hoje pela Netflix, é possível ver momentos fofos entre o personagem de Vitti e o cão. O elenco conta também com participação especial de Paola Carosella. O longa, dirigido por Diego Freitas, ainda não teve a data de estreia divulgada.
“Hoje é o Dia Nacional do Vira-Lata e por isso trago as primeiras imagens do meu novo filme Caramelo, um drama que vai deixar seu coração quentinho. Com Rafael Vitti e o doguinho Amendoim, o filme chega em breve!”, anunciou a Netflix em uma publicação no Instagram.
Maioria nos lares brasileiros
Segundo a pesquisa PetLove, cães e gatos sem raça definida são maioria nos lares brasileiros.
“Os cães SRD (que podem ser caramelos ou fiapos de manga, por exemplo) podem reunir o melhor de todas as raças em um só animal. Além de únicos em aparência, eles costumam ser espertos, carinhosos, brincalhões, obedientes e grandes companheiros. São pets que se adaptam muito bem a diferentes ambientes e estilos de vida, seja no campo ou na cidade”, explica Mayara Andrade, médica-veterinária de Guabi Natural (BRF Pet), em entrevista ao Portal A TARDE.
A profissional pontuou ainda que é preciso desmestificar o preconceito com esses pets, que foi reproduzido de forma errada no país: que os SRDs eram mais resistentes a doenças por conta de sua diversidade genética. Os chamados “vira-latas" inspiram tantos cuidados quanto os demais cães.
“Quando falamos de necessidades nutricionais, por exemplo, não há diferença entre cães com ou sem raça definida no que diz respeito a proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Por isso, é fundamental oferecer uma alimentação adequada ao porte, fase da vida e necessidades específicas do animal. Escolher um alimento saudável e completo contribui diretamente para a saúde e longevidade dos pets. E isso vale para todos os cães, incluindo os nossos adorados caramelos”, diz Mayara.
Além disso, a profissional ressalta que, como todo animal, o SRD também precisa de cuidados básicos, como vacinação anual, ambientação adequada, rotina de higiene, prática de atividades físicas, além de alimento e água fresca e limpa, entre outros.
