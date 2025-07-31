O filme da Netflix sobre uma das maiores paixões dos brasileiros

Filme estreia em breve - Foto: Divulgação | Netflix

Considerada uma das maiores paixões dos brasileiros, os doguinhos caramelos vão se sentir representados com ‘Caramelo’, um dos próximos lançamentos da Netflix. O filme ganhou as suas primeiras imagens oficiais nesta quinta-feira, 31, data em que é celebrado o Dia do SRD (sem raça definida) que, entre os cães representam 26% da população pet, de acordo com levantamento feito pela PetLove, o PetCenso 2025.

Qual a história de Caramelo?

Estrelado por Rafa Vitti, o longa, que é uma homenagem aos vira-latas, contará uma história de amizade entre um chef de cozinha e seu fiel companheiro, Amendoim. O rapaz, que está prestes a realizar o sonho de abrir um restaurante, vê sua vida virar de ponta cabeça após um diagnóstico inesperado. Com a ajuda do amigo de quatro patas, ele embarca em uma jornada de redescoberta e aventura.

Nas primeiras imagens liberadas hoje pela Netflix, é possível ver momentos fofos entre o personagem de Vitti e o cão. O elenco conta também com participação especial de Paola Carosella. O longa, dirigido por Diego Freitas, ainda não teve a data de estreia divulgada.

“Hoje é o Dia Nacional do Vira-Lata e por isso trago as primeiras imagens do meu novo filme Caramelo, um drama que vai deixar seu coração quentinho. Com Rafael Vitti e o doguinho Amendoim, o filme chega em breve!”, anunciou a Netflix em uma publicação no Instagram.

Veja as imagens:

Maioria nos lares brasileiros

Segundo a pesquisa PetLove, cães e gatos sem raça definida são maioria nos lares brasileiros.

“Os cães SRD (que podem ser caramelos ou fiapos de manga, por exemplo) podem reunir o melhor de todas as raças em um só animal. Além de únicos em aparência, eles costumam ser espertos, carinhosos, brincalhões, obedientes e grandes companheiros. São pets que se adaptam muito bem a diferentes ambientes e estilos de vida, seja no campo ou na cidade”, explica Mayara Andrade, médica-veterinária de Guabi Natural (BRF Pet), em entrevista ao Portal A TARDE.

A profissional pontuou ainda que é preciso desmestificar o preconceito com esses pets, que foi reproduzido de forma errada no país: que os SRDs eram mais resistentes a doenças por conta de sua diversidade genética. Os chamados “vira-latas" inspiram tantos cuidados quanto os demais cães.

“Quando falamos de necessidades nutricionais, por exemplo, não há diferença entre cães com ou sem raça definida no que diz respeito a proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Por isso, é fundamental oferecer uma alimentação adequada ao porte, fase da vida e necessidades específicas do animal. Escolher um alimento saudável e completo contribui diretamente para a saúde e longevidade dos pets. E isso vale para todos os cães, incluindo os nossos adorados caramelos”, diz Mayara.

Além disso, a profissional ressalta que, como todo animal, o SRD também precisa de cuidados básicos, como vacinação anual, ambientação adequada, rotina de higiene, prática de atividades físicas, além de alimento e água fresca e limpa, entre outros.