Dia do cachorro SRD: "caramelos" e vira-latas são preferência nos lares brasileiros

Imagem de um cão sem raça definida (ilustração) - Foto: Reprodução | Freepik

Parte importante dos lares brasileiros, os pets são grandes parceiros para os tutores que os adotam como filhos. Nesta quinta-feira, 31, é celebrado o Dia do SRD (sem raça definida) que, entre os cães representam 26% da população pet, de acordo com levantamento feito pela PetLove, o PetCenso 2025.

Ainda segundo a pesquisa, desde 2016, cães e gatos sem raça definida são maioria nos lares brasileiros. O dado reforça o que, quem convive com esses animais, já sabe: eles são os novos queridinhos das famílias, ocupando um lugar de destaque nos lares e no coração dos brasileiros.

“Os cães SRD (que podem ser caramelos ou fiapos de manga, por exemplo) podem reunir o melhor de todas as raças em um só animal. Além de únicos em aparência, eles costumam ser espertos, carinhosos, brincalhões, obedientes e grandes companheiros. São pets que se adaptam muito bem a diferentes ambientes e estilos de vida, seja no campo ou na cidade”, explica Mayara Andrade, médica-veterinária de Guabi Natural (BRF Pet).

A profissional pontuou ainda que é preciso desmestificar o preconceito com esses pets, que foi reproduzido de forma errada no país: que os SRDs eram mais resistentes a doenças por conta de sua diversidade genética. Os chamados “vira-latas" inspiram tantos cuidados quanto os demais cães.

“Quando falamos de necessidades nutricionais, por exemplo, não há diferença entre cães com ou sem raça definida no que diz respeito a proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Por isso, é fundamental oferecer uma alimentação adequada ao porte, fase da vida e necessidades específicas do animal. Escolher um alimento saudável e completo contribui diretamente para a saúde e longevidade dos pets. E isso vale para todos os cães, incluindo os nossos adorados caramelos”, diz Mayara.

Além disso, a profissional ressalta que, como todo animal, o SRD também precisa de cuidados básicos, como vacinação anual, ambientação adequada, rotina de higiene, prática de atividades físicas, além de alimento e água fresca e limpa, entre outros.

Porque adotar um SRD

Para a médica-veterinária, optar por adotar um SRD significa muito mais do que ganhar um amigo fiel. É quebrar barreiras e preconceitos e valorizar o que realmente importa: o afeto e o respeito.

“Adotar um vira-lata é quebrar um ciclo de preconceito histórico, é dar um lar digno e respeito a animais que são historicamente vítimas. É também uma forma de transformar a vida de um animal que, muitas vezes, já enfrentou o abandono”, reforça.