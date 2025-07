Descubra quais alimentos oferecem risco à saúde dos pets

Tutora oferecendo ração ao seu pet (ilustração) - Foto: Reprodução | Freepik

Os tutores de cães e gatos, população que chega a cerca de 150 milhões no Brasil, gostam de associar a rotina de um humano com os animais. Um desses casos é no momento da alimentação onde são oferecidas comidas da rotina dos humanos, mas que nem sempre são saudáveis aos pets.

O Portal A TARDE fez uma lista dos alimentos que podem causar intoxicação, por isso não devem ser oferecidos aos peludos.

1. Sal

A ingestão de sal pode provocar intoxicação por íons de sódio. É também responsável por aumentar a pressão arterial, causar sede e urina em excesso. Em grandes quantidades, pode levar o animal à óbito.

2. Adoçante artificial

Os adoçantes artificiais, como o xilitol, são extremamente tóxicos para cães. Quando ingerido, o consumo de xilitol aumenta a produção de insulina no pâncreas e reduz os níveis de açúcar no sangue de forma repentina, podendo causar a morte do cão.

3. Álcool

O consumo de bebidas alcoólicas, seja em pequenas ou grandes doses, pode provocar intoxicação grave. Isso acontece porque o organismo dos cães é incapaz de metabolizar o álcool, causando o mau funcionamento dos sistemas gastrointestinal e nervoso central.

4. Abacate

Apesar de ser saudável para humanos, o abacate é prejudicial para a saúde do cachorro: o caroço, a casca e as folhas da fruta estão carregadas de persina, uma toxina que provoca complicações severas no intestino.

5. Café

O café oferece riscos graves para o bem-estar animal. O corpo do cão não consegue digerir a cafeína da forma correta, provocando o mau funcionamento dos sistemas urinário, cardíaco e nervoso. Mesmo oferecido em doses pequenas pode causar hiperatividade, tremores e, em casos mais graves, convulsões.

6. Chocolate

É um alimento tóxico para cães. Quanto maior a presença do cacau, maior a presença de cafeína e teobromina, toxinas que não conseguem ser metabolizadas de forma adequada pelos animais. Elas atacam o sistema nervoso central e provocam diversos problemas de saúde, como febre, aceleramento do coração e ataques cardíacos.

7. Alho e cebola

Os dois ingredientes não devem ser oferecidos aos pets: sejam crus ou cozidos, os dois alimentos possuem altos níveis de tiossulfato, toxina que pode oxidar os glóbulos vermelhos do sangue, levando à letargia, aumento da frequência cardíaca e outros sintomas graves.

8. Uvas e passas

Esse é outro exemplo de alimento saudáveis para humanos que são perigosos para animais. A substância exata que causa a intoxicação ainda não é conhecida, mas a ingestão da fruta costuma ser seguida de vômitos, diarreia, dores no abdome e falta de apetite.

9. Leite e derivados

Conforme vão crescendo, os cães passam a produzir menores quantidades de lactase, enzima responsável por processar a lactose. Dessa forma, ao consumir leite (com exceção do materno) e outros derivados, como iogurte e queijos, o animal não consegue digerir a lactose presente no alimento, provocando vômitos, diarreia e dores no estômago.

10. Tomate

O tomate é um alimento que possui bastante acidez e, por isso, pode ferir o estômago do cachorro. Ele também conta com a presença da solanina, uma toxina que causa dores no intestino, alteração no ritmo cardíaco, perda da coordenação motora e convulsões.