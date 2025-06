Festejos juninos e os cuidados com comidas típicas oferecidas aos pets

Toda a atenção deve ser dada ao que deve ser compartilhados com os animaizinhos - Foto: Reprodução | Alto Astral

Com a chegada dos festejos juninos, é comum que os tutores fiquem tentados a compartilhar algumas guloseimas com os pets. Mas é importante saber o que pode e o que deve ser evitado para garantir a saúde e segurança dos animais. Sendo assim, o portal A TARDE, trouxe a orientação do médico veterinário, Humberto Silva, formado pela UFBA especialista em dermatologia em animais de companhia.

De acordo com o veterinário, existem alimentos juninos que os pets podem comer, com moderação, como:

1. Milho cozido (sem sal, manteiga ou temperos):

Rico em fibras e vitaminas, pode ser oferecido em pequenas quantidades. Sempre retire da espiga para evitar risco de engasgo.

2. Batata-doce cozida (sem açúcar ou tempero):

Fonte saudável de energia. Sirva em pequenas porções, amassada.

3. Abóbora cozida:

Fácil de digerir e benéfica para o trato gastrointestinal dos pets.

4. Coco natural (sem açúcar):

Pode ser oferecido em pequenas quantidades. Evite doces com coco ralado adoçado.

Humberto Silva orienta anda quais são os alimentos que não devem ser compartilhados com os bichinhos, que são:

1. Paçoca / Pé-de-moleque / Amendoim salgado:

Contêm açúcar, sal e, muitas vezes, chocolate — todos perigosos para cães e gatos.

2. Pamonha e curau:

Normalmente contêm muito açúcar, leite e outros ingredientes que podem causar desconforto digestivo ou intoxicação.

3. Bolo de milho, bolo de fubá, broa:

Apesar de parecerem inofensivos, levam açúcar, fermento e, às vezes, leite — ingredientes não indicados para pets.

4. Canjica / mungunzá:

Leite condensado, açúcar e cravo podem causar intoxicação.

5. Maçã do amor:

Além do alto teor de açúcar, o palito representa risco de engasgo ou perfuração.

6. Milho na espiga:

Pode causar engasgos ou obstrução intestinal se o pet ingerir o sabugo.

7. Bebidas alcoólicas e refrigerantes:

Extremamente tóxicos. Nunca devem ser oferecidos.

É comum que os tutores compartilhem algumas refeições com o cachorro ou gato. Existem alimentos dos humanos, os quais possuem, na composição, substâncias tóxicas aos animais, as quais podem causar desde distúrbios gastrointestinais até levar a morte do bichinho, a depender da quantidade ingerida e do organismo do animal. Evite sempre:

1. Uvas e uvas-passas

2. Xilitol

3. Chocolate, chá e café

4. Cebolas e alhos