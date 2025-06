Brasil condena ataques de Israel e dos EUA a instalações no Irã

Governo brasileiro fala com preocupação sobre ataques ao Irã - Foto: Reprodução | AFP

O Governo brasileiro expressou uma grave preocupação com a escalada militar que acontece no Oriente Médio, condenando de forma veemente os ataques militares de Israel e Estados Unidos contra usinas nucleares do Irã. O comunicado foi veiculado na tarde deste domingo, 22.

As ações armadas contra as instalações nucleares representam, para o governo brasileiro, uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis, as expondo ao risco de contaminação radioativa e desastres ambientais de larga escala.

“Qualquer ataque armado a instalações nucleares representa flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas e de normas da Agência Internacional de Energia Atômica”, divulgou o Ministério das Relações Exteriores, em nota à imprensa.

Somado a isso, o Brasil também repudiou ataques recíprocos contra áreas de grande densidade populacional, os quais vem ocasionando em uma alta no número de vítimas e danos a infraestruturas civis, incluindo hospitais, os quais são estritamente protegidos pelo direito internacional humanitário.

“O governo brasileiro reitera sua posição histórica em favor do uso exclusivo da energia nuclear para fins pacíficos e rejeita com firmeza qualquer forma de proliferação nuclear, especialmente em regiões marcadas por instabilidade geopolítica, como o Oriente Médio”, acrescenta a nota.

O Brasil ainda reforça a urgente necessidade da busca de uma solução diplomática que interrompa esse ciclo de violência e abra uma oportunidade para negociações de paz.

As consequências negativas da atual escalada militar podem gerar danos irreversíveis para a paz e a estabilidade na região e no mundo e para o regime de não proliferação e desarmamento nuclear.