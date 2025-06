Queda de balão em Santa Catarina entra para lista de piores acidentes; relembre

Imagens da queda do balão - Foto: Reprodução/Redes sociais

Durante um passeio de balão considerado comum na cidade de Praia Grande, no sul de Santa Catarina, um acidente inesperado aconteceu, com o veículo pegando fogo por conta de um maçarico e despencou, oito pessoas morreram e 13 ficaram feridas neste sábado, 21. Com o incidente recente, confira outros acidentes de balões.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o balonismo é considerado uma atividade desportiva de alto risco. Para que o operador seja liberado para pilotar um balão, ele precisa de um cadastro como aero desportista e Licença de Piloto de Balão Livre (PBL) .

Relembre outros acidentes de balão na história

2023: Incidente Grave na Chapada dos Veadeiros.

Um balão levava turistas até se chocar contra um paredão de pedras em novembro de 2023, na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás (GO). Duas pessoas ficaram feridas, e o incidente foi classificado como incidente grave de balão.

2023: Queda com nove pessoas a bordo em Santa Catarina.

Em 2023, também saindo de Praia Grande, Santa Catarina, um balão caiu com nove pessoas em Morrinhos do Sul, Rio Grande do Sul, na divisa entre os dois estados. Dois passageiros sofreram fraturas, porém nenhuma morte foi registrada.

2022: Queda em plantação de cana em Boituva, SP.

Um balão com nove pessoas caiu em uma plantação de cana em maio de 2022 em Boituva, em São Paulo, cidade que leva o título de “Capital do Balonismo Turístico”. Quatro pessoas ficaram feridas, mas nenhuma morta.

2017: Queda com 11 pessoas a bordo em Pindamonhangaba, SP

Um balão saiu de Campos do Jordão, em São Paulo, com 11 pessoas a bordo em novembro de 2017, caindo em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Ninguém se feriu, porém o balão precisou fazer um pouso forçado em na mata.