Amores Materialistas e mais: o que está passando no cinema em Salvador

A principal estreia da semana é a comédia romântica Amores Materialistas - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação rica e variada, com opções para todos os públicos. Entre os grandes lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de ação, terror e produções para toda a família. Embora ‘Amores Materialistas’ seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de filmes em cartaz garante alternativas que vão desde histórias repletas de ação até obras mais reflexivas.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.



Filmes em cartaz nos cinemas de Salvador

AMORES MATERIALISTAS

Em meio ao ritmo acelerado de Nova York, Lucy, uma casamenteira de sucesso, se vê dividida entre dois amores: Harry, um empresário misterioso que parece ter surgido do nada, e John, seu ex-namorado que ressurge tentando consertar os erros do passado enquanto ainda busca equilíbrio na vida. Agora, ela precisa descobrir o que realmente quer, e com quem deseja construir o futuro que sempre planejou para os outros.

FAMÍLIA À PROVA DE BALAS

Ray Hayes só queria paz ao lado da família, mas seu passado sombrio bate à porta. Forçado a saldar uma antiga dívida, ele é arrastado de volta a um mundo de crime e violência. Agora, para proteger aqueles que mais ama, Ray terá que enfrentar fantasmas que jurou deixar para trás — e descobrir até onde está disposto a ir por sua família.

A MORTE DE UM UNICÓRNIO

Elliot, funcionário de uma empresa farmacêutica, viaja com sua filha Ridley para uma reunião de emergência com seu chefe ultra-rico. Ao longo do caminho, eles acidentalmente atingem um unicórnio, e logo descobrem que o sangue, o corpo e o chifre do animal têm propriedades milagrosamente restaurativas.

O RITUAL

Inspirado em fatos reais, o filme dirigido por David Midell acompanha dois padres: um em crise de fé e outro com um passado conturbado. Juntos, eles enfrentam exorcismos perigosos para salvar Emma Schmidt, uma jovem possuída por forças demoníacas.

ATENA

Marcada pelos abusos que sofreu na infância, Atena (Mel Lisboa) dedica sua vida a fazer justiça com as próprias mãos em casos semelhantes ao que viveu. Quando descobre o paradeiro de seu pai desaparecido, ela parte para Montevidéu em busca de vingança. Ao lado do jornalista Carlos (Thiago Fragoso), Atena confronta o passado e os limites entre justiça e vingança.

QUARTETO FANTÁSTICO: PRIMEIROS PASSOS

Em um mundo retrô-futurista inspirado nos anos 1960, O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos acompanha a Primeira Família da Marvel enquanto enfrenta seu maior desafio: impedir o devorador de mundos Galactus e sua arauta, a Surfista Prateada. Divididos entre salvar a Terra e proteger os laços que os unem, o perigo logo se torna mais pessoal do que jamais imaginaram.

SUPERMAN

Um herói movido pela crença e pela esperança na bondade da humanidade. Em Superman, acompanhamos a jornada do super-herói em tentar conciliar suas duas personas: sua herança extraterrestre como kryptoniano e sua vida humana, criado como Clark Kent (David Corenswet) na cidade de Smallville no Kansas.

SMURFS

Quando o Papai Smurf é misteriosamente levado pelos feiticeiros do mal, Razamel e Gargamel, Smurfette lidera os Smurfs em uma missão no mundo real para salvá-lo. Com a ajuda de novos amigos, os Smurfs precisam descobrir o que define seu destino para salvar o universo.

EU SEI O QUE VOCÊS FIZERAM NO VERÃO PASSADO

Após causarem acidentalmente um trágico acidente de carro, cinco amigos decidem esconder a verdade e fazem um pacto de silêncio, acreditando que o passado pode ser enterrado. Um ano depois, porém, segredos vêm à tona: alguém sabe o que eles fizeram no verão passado... e está sedento por vingança. Um a um, começam a ser perseguidos por um assassino misterioso. À medida que o terror se intensifica, eles descobrem que não são os primeiros a viver esse pesadelo — e recorrem aos únicos que já enfrentaram essa escuridão antes: os sobreviventes do infame Massacre de Southport, em 1997.

