Prepare-se: essa série de 250 milhões promete revolucionar a televisão em 2025

Série será lançada em agosto - Foto: Reprodução| Disney+

Inspirada na mitologia criada por Ridley Scott, Alien:Earthé uma série de televisão que expande o universo da franquia iniciada em 1979 com Alien 8º Passageiro. O filme original marcou a história do cinema de ficção científica e terror, e agora, 46 anos depois, a saga retorna em uma nova versão.

Composta por oito episódios, a trama é ambientada dois anos antes dos eventos do primeiro longa.

A história começa com a queda de uma nave misteriosa que transporta entidades extraterrestres desconhecidas. Um esquadrão de soldados é então enviado para investigar e conter a ameaça, ao lado de Wendy, uma humana que teve sua consciência transferida para um corpo sintético.

Juntos, eles fazem uma descoberta que ameaça colocar todo o planeta em risco.

Investimento de 250 milhões de dólares

A Disney investiu aproximadamente 250 milhões de dólares na produção, por meio das produtoras 26 Keys Productions, Scott Free Productions e FX Productions.

O orçamento é comparável ao de grandes blockbusters do cinema, como Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Superman, 007 – Sem Tempo para Morrer, Thor: Amor e Trovão e Gladiador 2.

Em entrevista à Variety, o showrunner Noah Hawley comentou sobre as expectativas da companhia para a série e compartilhou detalhes do processo de criação.

"Como posso representar melhor a verdade desta série e o orgulho que sinto por todos os envolvidos nela?”, declarou.

O elenco reúne nomes de peso, como Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Essie Davis, Alex Lawther, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, Adrian Edmondson, Kit Young, Diem Camille Gbogou e Sandra Yi Sencindiver.