Filme de terror +18 que chocou o público chega ao streaming

Filme tem mortes chocantes e criativas - Foto: Divulgação

Um dos melhores filmes de 2025, que é um terror com mortes chocantes e marcantes, acaba de chegar na HBO Max. O título é ‘Premonição 6: Laços de Sangue’, que conquistou o público e a crítica.

O filme apresenta uma trama envolvente e repleta de reviravoltas, mantendo a essência aterrorizante que tornou a saga um fenômeno mundial. No elenco estão Kaitlyn Santa Juana (The Flash), Teo Briones (Chucky), Richard Harmon (The 100), Owen Patrick Joyner (Julie and the Phantoms) e Tony Todd, que retorna à franquia, trazendo performances marcantes para os fãs.

“Algo que nos empolgou muito em fazer um filme de Premonição... era ser um filme de Premonição!”, afirmou Zach Lipovsky, que dirigiu o longa do lado de Adam Stein, reforçando a força da franquia. “Você vai fazer parte de uma história que influenciou a cultura nos últimos 25 anos. Quando algo inesperado acontece na realidade, as pessoas dizem: ‘Isso foi muito Premonição’”, completa Lipovsky, reforçando a conexão que o público tem com as histórias da franquia.

Qual a história de Premonição 6: Laços de Sangue?

Filme é protagonizado por Kaitlyn Santa Juana (The Flash) | Foto: Divulgação | Warner Bros.

O mais novo capítulo da ensanguentada franquia leva o público de volta ao primeiro contato com o sentido de justiça distorcido da Morte em Premonição 6: Laços de Sangue.

Atormentada por um pesadelo violento e recorrente, a estudante universitária Stefanie volta para casa para rastrear a única pessoa que, talvez, possa ser capaz de quebrar o ciclo fatal anunciado e salvar sua família da morte terrível que inevitavelmente aguarda todos eles.

As mortes de Premonição 6

Franquia é bastante conhecida pela ousadia e criatividade na hora de matar seus personagens | Foto: Divulgação | Warner Bros.

Não tem como falar de Premonição sem falar das mortes. A franquia é bastante conhecida pela ousadia e criatividade na hora de colocar um fim na vida dos personagens. No novo filme, os diretores Adam Stein e Zach Lipovsky seguem uma cartilha básica, mas bastante eficiente no que se propõe a fazer, principalmente nos momentos mais violentos e gráficos.

Um excelente exemplo disso é uma morte que acontece dentro de um hospital e envolve uma máquina de ressonância magnética. É uma sequência bem trabalhada, divertida, marcante e que, com certeza, vai entrar para a história da franquia como uma das mais memoráveis. As outras mortes, porém, estão dentro do padrão que os outros filmes entregaram, mas a construção delas as colocam em local distante do “mais do mesmo”.

É o melhor da franquia?

Premonição 6: Laços de Sangue | Foto: Divulgação | Warner Bros.

Sem sombra de dúvidas, Premonição 6: Laços de Sangue cumpre bem o papel de revitalizar uma franquia muito querida, mas que já estava causando um certo cansaço devido à repetição de uma estrutura que deu muito certo, mas necessitava de novas ideias para voltar ao auge.

E o filme consegue não só fazer isso, como também se tornar mais maduro que os seus antecessores. É o melhor da franquia? Bom, para alguns essa abordagem pode colocar o filme acima dos antigos — e com toda razão —, já para outros, pode causar uma certa resistência.

Assista ao trailer: