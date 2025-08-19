Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EITA!

Tirullipa é denunciado por crime grave contra três famosas

Denúncia contra Tirullipa foi apresentada pelo Ministério Público

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/08/2025 - 9:00 h
Tirulipa
Tirulipa -

Tirullipa está no centro de uma polêmica. Isso porque o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) apresentou uma denúncia contra o humorista, em fevereiro deste ano, onde ele é acusado de praticar, forçadamente, atos libidinosos com três mulheres na Farofa da Gkay de 2022.

Tudo aconteceu durante uma brincadeira em que Tirullipa puxou a parte superior dos biquinis de Vitória Lopes, Nicole Louise e Natacha Rocha. A ação aconteceu sem o consentimento das vítimas, que só ao verem vídeos do evento teriam entendido que as atitudes do humorista eram propositais. Além das famosas, uma quarta convidada, não identificada, também teria sido alvo do famoso.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Tirulipa negou a prática de delitos e disse que a retirada de peças de roupa era parte sabida da dinâmica. No dia do ocorrido a produção do evento de Gkay pediu ao acusado para deixar o local da festa.

Leia Também:

CPI das Bets: Deolane, Safadão, Tirulipa e Jojo Todynho são convocados a depor
Filha de Gugu expõe detalhe íntimo de casamento com ex-pedreiro
Oruam compartilha carta aberta e revela: “Verdade vai vir à tona”

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a denúncia apresentada pelo Ministério Público afirma que existem indícios fortes de que Tirullipa desejava tocar e expor os corpos das três vítimas para satisfazer o prazer próprio e de terceiros.

As provas apresentadas à Justiça evidenciaram que a ação criminosa se estendeu à outras mulheres. Diante disso, o MPCE denunciou Tirullipa pela prática de reiterados crimes de importunação sexual. Além disso, o órgão deixou claro que o humorista não pode ser beneficiado por acordos, considerando a gravidade dos atos dos quais é acusado.

Um mandado foi expedido no dia 12 de agosto para citar Tirullipa para responder, em 10 dias, as acusações do Ministério Público.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

farofa da gkay tirullipa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tirulipa
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Tirulipa
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Tirulipa
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Tirulipa
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

x