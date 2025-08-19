Tirullipa é denunciado por crime grave contra três famosas

Tirulipa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Tirullipa está no centro de uma polêmica. Isso porque o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) apresentou uma denúncia contra o humorista, em fevereiro deste ano, onde ele é acusado de praticar, forçadamente, atos libidinosos com três mulheres na Farofa da Gkay de 2022.

Tudo aconteceu durante uma brincadeira em que Tirullipa puxou a parte superior dos biquinis de Vitória Lopes, Nicole Louise e Natacha Rocha. A ação aconteceu sem o consentimento das vítimas, que só ao verem vídeos do evento teriam entendido que as atitudes do humorista eram propositais. Além das famosas, uma quarta convidada, não identificada, também teria sido alvo do famoso.

Tirulipa negou a prática de delitos e disse que a retirada de peças de roupa era parte sabida da dinâmica. No dia do ocorrido a produção do evento de Gkay pediu ao acusado para deixar o local da festa.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a denúncia apresentada pelo Ministério Público afirma que existem indícios fortes de que Tirullipa desejava tocar e expor os corpos das três vítimas para satisfazer o prazer próprio e de terceiros.

As provas apresentadas à Justiça evidenciaram que a ação criminosa se estendeu à outras mulheres. Diante disso, o MPCE denunciou Tirullipa pela prática de reiterados crimes de importunação sexual. Além disso, o órgão deixou claro que o humorista não pode ser beneficiado por acordos, considerando a gravidade dos atos dos quais é acusado.

Um mandado foi expedido no dia 12 de agosto para citar Tirullipa para responder, em 10 dias, as acusações do Ministério Público.