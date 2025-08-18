Oruam compartilha carta aberta e revela: “Verdade vai vir à tona”

Oruam está preso no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução | Instagram

Oruam mandou um recado especial para seus fãs. Preso há mais de 25 dias na Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, o rapper escreveu uma carta aberta, que foi publicada por sua equipe no último sábado, 16.

“CARTA ABERTA DE ORUAM PARA TODOS OS FÃS. Família, já são 25 dias longe de vocês, vivendo uma fase difícil que não desejo pra ninguém. Mas sigo firme, com a certeza de que tanto a justiça dos homens quanto a justiça de Deus irão prevalecer”, escreveu ele.

“Não perco minha alegria, porque sei que essa perseguição tem um fim. Minha fé me sustenta, e minhas orações são constantes, pela minha família, por cada um de vocês que sempre estiveram comigo e também por aqueles que me perseguem”, afirmou.

O rapper ainda pediu aos fãs para orarem por ele, pois isso tem o fortalecido diariamente. “Peço de coração que continuem orando por mim também. Essa energia chega até aqui e me fortalece a cada dia. Quero que todos saibam que estou bem, com a cabeça erguida e o coração cheio de esperança”, disse.

“Mantendo o sorriso no rosto e a certeza de que a verdade uma hora vai vir à tona. Agora está mais fácil de mandar recados a vocês e prometo ser mais presente mesmo diante do caos, tudo que tenho e tudo que conquistei, devo a cada um de vocês”, concluiu.

Prisão de Oruam

Oruam foi preso após se entregar à polícia no dia 22 de julho. A detenção aconteceu um dia após a Justiça do Rio expedir um mandado de prisão preventiva contra ele, que está sendo indiciado por sete crimes: tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

O mandado foi aberto após o rapper ter tentado impedir a apreensão de um adolescente conhecido como “Menor Piu”, suspeito de tráfico e roubo, que estava em sua casa. Os policiais relataram que a ação aconteceu durante uma operação na noite anterior à prisão dele.

O caso está em andamento na Justiça e o famoso foi classificado como preso de “alta periculosidade” pelas autoridades do Rio de Janeiro, pois ele pode representar potencial de ameaça à segurança pública.