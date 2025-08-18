É dos carecas que elas gostam mesmo? Pesquisa responde

Os calos recebem elogios das mulheres - Foto: Ilustrativa | Freepik

Engana-se quem pensa que os homens calvos não fazem sucesso com as mulheres. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Sexlog, o maior site de sexo e swing do Brasil, 43,6% das mulheres afirmaram que se sentem mais atraídas por um homem careca ou calvo.

As moças ainda listaram o que mais atrai nos homens sem cabelo: estilo e atitude, aparência de dominador e barba bem cuidada como complemento. 41,3% delas ainda contaram que já tiveram alguma fantasia sexual com homens deste perfil.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já 36,7% dos homens afirmaram que receberam elogios sobre a aparência durante o sexo, enquanto apenas 1,5% receberam comentários negativos. 83% deles ainda reforçaram que a falta de cabelo não interfere no desempenho sexual.

Por fim, a personalidade é o principal fator decisivo na hora de escolher um parceiro. 48,3% das mulheres afirmaram que escolheriam um parceiro baseado nisso, independentemente do cabelo, e 26,5% revelaram que acham a calvície um charme, principalmente em homens mais velhos.

Autoconfiança

CMO do Sexlog, Mayumi Sato afirmou que a autoestima dos rapazes é o fator principal durante um relacionamento amoroso. Ela reforçou que o importante é o rapaz estar confortável consigo mesmo, independente da calvície.

“A segurança, o olhar e a conexão entre os parceiros contam muito mais do que qualquer padrão estético. E os dados mostram isso. No Sexlog, temos uma comunidade aberta ao novo, onde os usuários se permitem viver experiências sem julgamentos, inclusive com homens carecas e muito confiantes”, disse ela.