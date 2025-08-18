Gilberto Gil emociona fãs com homenagem à Preta em retorno aos palcos

Gilberto Gil em sua turnê - Foto: San Junior

Quase um mês após a morte de Preta Gil, Gilberto Gil voltou aos palcos em um evento fechado, em São Paulo, e emocionou o público com uma homenagem à filha. No Auditório do Ibirapuera, o artista dedicou a música Drão, composta originalmente para Sandra Gadelha, mãe de Preta, à cantora. O vídeo da apresentação foi publicado no Instagram do músico na noite de domingo, 17.

“Todas as vezes que tenho cantado essa música ultimamente tenho cantado pra ela. Nesses últimos anos então, sempre pra ela. Uma das meninas lá de casa, nossa querida Preta. Essa música foi feita pra mãe dela”, declarou Gil no palco.

Retomada da turnê

Após anunciar o adiamento da turnê Tempo Rei por conta da morte da filha, Gilberto Gil já tem data para retomar os compromissos. O cantor informou nas redes sociais, no fim de julho, que os shows voltarão a partir do início de setembro.

“Em 2025, nós vamos celebrar o legado histórico de Gilberto Gil em uma turnê que transcende o nosso tempo”, diz a publicação no perfil oficial do artista.

Gilberto Gil revela último pedido de Preta Gil

O cantor Gilberto Gil falou pela primeira vez sobre a perda da filha, Preta Gil, que morreu em julho deste ano. O artista compartilhou, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, no dia 10 de agosto, reflexões e revelou o último pedido da filha antes da morte.

“Essa luta dela pela vida nos comovia e nos chamava à responsabilidade. O câncer é uma doença dura, pesada. Ela foi para lá para lutar, e isso também nos pertencia”, disse.

Os desejos incluíam a cremação e a distribuição das cinzas entre parentes e amigos. “Tem gente que quer fazer joia, outros querem guardar um pouco, jogar nos jardins ou no mar”, contou.

Um dos último pedidos da cantora em vida foi para o pai voltar aos palcos: “Ela dizia: ‘Vai cantar, vai pai!’. Então, voltar aos palcos é também respeitar esse lado profundo da personalidade dela”. Gilberto Gil afirmou que pode fazer homenagens para ela.